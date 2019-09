Carrefour: aprono da gennaio nuovi 546 punti vendita in tutta Italia

Carrefour espande in Italia la sua rete di vendita grazie ai 2 accordi di master franchising siglati con Apulia Distribuzione e Etruria Retail. Lo si legge in una nota secondo cui le intese permetteranno “il consolidamento della propria rete ad insegna Carrefour Market e Carrefour Express in Calabria, Basilicata e Puglia, rafforzandone la presenza nelle regioni Toscana e Umbria”. I nuovi 546 punti vendita, dal 1° gennaio 2020 si andranno ad aggiungere ai 1.085 che costituiscono l’attuale rete di vendita di Carrefour Italia.

Si punta sulle comunità locali

“Grazie ai due accordi stretti rispettivamente con Apulia Distribuzione e Etruria Retail, infatti, Carrefour Italia sarà in grado di espandere la propria presenza territoriale riservando un’attenzione particolare all’imprenditoria locale”, sottolinea il gruppo. Il cambio insegna coinvolgerà i singoli imprenditori sul territorio in un importante piano di comunicazione verso le comunità locali di riferimento.