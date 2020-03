Boom per “L’amica geniale”: 7 milioni davanti alla tv per il finale (video)

Auditel in crescita per le ultime due puntate della serie tv “L’amica. geniale”, giunta alla seconda stagione: dopo i 6,3 milioni della settimana scorso, ieri – lunedì 2 marzo – il risultato raggiunto 6.941.000 spettatori pari al 28% di share. Non c’è stata competizione da parte delle altre reti televisione.

Le altre reti

Su Canale5, infatti, la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 4 ha totalizzato 3.650.000 spettatori (18.9%). Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raggiunto 1.079.000 spettatori (4.2%) mentre su Rai3 Mister felicità ha raccolto 985.000 spettatori con il 3.6%.

Ragazze che diventano donne

La fiction è tratta dai romanzi di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo con l’interpretazione di Gaia Girace e Margherita Mazzucco. In onda in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.25, la storia è ripresa dalla dalla scomparsa di Nino Sarratore dalla vita di Lila. Lei è tornata al rione dal marito Stefano: gli comunica che è incinta e che il figlio non è suo. Elena invece lascia tutto e va a Pisa a studiare all’università.

Ricordi dal passato

Nelle ultime due puntate le due amiche sono lontane. Gli anni all’università di Pisa hanno trasformato Elena in una ragazza elegante, colta e disinibita. Torna a casa per le vacanze e trova molti cambiamenti nel rione. Lila è sempre più avvilita e sfiduciata e dedica tutta la sua energia nel suo ruolo di madre. Rientrata a Pisa, Lenù si concentra sullo studio ma è distratta da ricordi e dalle pagine scritte dalla sua amica.

“L’amica geniale 2” regina dello share: 6,3 milioni di spettatori su Rai1 (video), le notizie del 25 febbraio 2020

Su Rai1 le nuove puntate della fiction “L’amica geniale 2” vince la gara degli ascolti e conquista 6.352.000 spettatori pari al 26.3% di share. È quasi il doppio di quanto ha fatto su Canale 5 Grande Fratello Vip, che ha raccolto 3.480.000 spettatori pari al 18.2% di share. Crollo invece per Rai2 dove è andato in onda Hawaii Five-0, seguito solo da 812.000 spettatori (3.4%). Meglio invece lo Speciale Agorà di Rai3 sul coronavirus che ha raccolto davanti al video 1.117.000 spettatori pari ad uno share del 4% nella presentazione e 1.071.000 (4.8%) nel resto del programma.

“L’amica geniale” torna su Rai1: da stasera in onda la seconda stagione, le notizie del 10 febbraio 2020

Da questa sera, lunedì 10 febbraio, in prima visione su Rai1 arriva la seconda stagione della serie “L’amica geniale”, tratta dal secondo libro dalla quadrilogia bestseller di Elena Ferrante (Edizione e/o). Gli eventi riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco) hanno 16 anni e si sentono in un vicolo cieco. Se la prima stagione si muoveva sul piano orizzontale dell’infanzia che si affaccia con domande e prepotenza al mondo dell’adolescenza, in Storia del nuovo cognome Saverio Costanzo arriva a un nuovo livello di profondità.

L’Italia che cambia faccia

Si indagano dunque le luci e le ombre di due giovani donne che non hanno chiaro dove vogliano arrivare. Divise tra quello che è giusto è quello che sentono, Lila e Lenù saranno ancora una volta le protagoniste di una storia che è di tutti e che vede, sullo sfondo, l’Italia che cambia faccia, tra gli scioperi degli operai e dei movimenti studenteschi.