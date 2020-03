Cioccolato fondente, verdure e legumi: la dieta per andare bene a scuola

Verdure a foglia verde, legumi, cereali, frutta secca come pistacchi e noci, cioccolato fondente e poi la carne, quella rossa ma anche il pollame. Ecco la dieta “amica” dei buoni voti a scuola o all’università. Il segreto sta tutto nel ferro che tali alimenti, insieme ad altri, contengono. Avere un livello normale di questo elemento così importante per l’organismo, insieme a un’attività fisica regolare, regala migliori prestazioni scolastiche.

Lo studio su 105 studentesse

È quanto emerge da uno studio della University of Nebraska-Lincoln e della Pennsylvania State University, pubblicato su The Journal of Nutrition. Gli studiosi hanno preso in esame 105 ragazze e donne che frequentavano l’università, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, esaminando la media dei voti e il livello di attività fisica. Dai risultati è emerso che quelle con i più alti livelli di ferro accumulato avevano i voti migliori.

“Prevenire le carenze nutrizionali”

Complessivamente, poi, coloro che erano più in forma e avevano adeguate riserve di ferro risultavano avere voti superiori rispetto a chi era meno in forma e con riserve di ferro inferiori. “Una buona forma fisica può essere importante per il successo a scuola o all’università”, spiega l’autore della ricerca Karsten Koehler (nella foto sopra), “idealmente dovremmo fare in modo che anche la dieta sia adeguata per prevenire carenze nutrizionali”.