Branko di maggio: Gemelli non fare passi falsi, Scorpione i momenti no passeranno

Maggio: ci siamo! È arrivato il mese dedicato ai lavoratori e proprio in questo periodo così unico la loro festa va celebrata al meglio. Per tutti i sacrifici e le problematiche che il virus ha portato con sé…

Branko, il famoso astrologo istriano col suo “Branko 2020 calendario astrologico” (Mondadori, 366 pagine, 13,90 euro) cerca di spiegarci che direzione ci indicano le stelle!

Vediamo i segni uno ad uno…

Ariete

Il profumo delle rose, questa Venere farfallina e la Luna innamorata che apre il mese sono calamite che vi attirano irresistibilmente verso la vita affettiva e le avventure passionali. In questo mese non dovrete essere egoisti, occorre disciplina e rispetto delle regole! Dovete considerare anche gli altri: nella foga di perseguire il vostro scopo potreste dimenticarvelo…

Toro

Il mese del vostro compleanno inizia con una Luna un po’ balorda. Niente di davvero preoccupante, anche perchè già il giorno successivo, il 2, muta a vostro favore e diventa amorosa e gentile. Se avete qualche battaglia professionale in atto, tenete duro fino al 13 che poi Marte si alleerà con voi e vi permetterà di capovolgere la situazione…

Gemelli

La spettacolare Venere che vi ha portato la primavera nel cuore non si decide proprio a lasciarvi. È così presa da voi che resterà nel vostro cielo sino all’inizio di agosto. Prosegue l’onda quindi di positività in campo sentimentale. Marte entrerà nel vostro segno e porterà un po’ di irrequietezza non richiesta. Fate attenzione a non compromettere qualche contatto che avete…

Cancro

Ancora una volta questo mese non si smentisce: il clima planetario è fortemente variabile e alterna momenti di piena luce ad altri di tremenda ombra con annessi acquazzoni improvvisi. L’amore però sarà protagonista, si movimenta di conoscenze arrivate per caso e portano un graditissimo trambusto. Qualche nuova coppia potrebbe nascere con un feeling passionale…

Leone

Non rinunciate mai ai vostri sogni, nemmeno quando il cielo è strano come in questo frangente. E se il tempestoso Urano compie una rapida incursione nella vostra vita portandovi via qualcosa, ricordate che il cielo è mutevole e tutto gira e si trasforma. Cautela per alcuni giorni: l’1, il 6, il 7 e 13 la Luna sarà un po’ difficile. Alcuni eventi che possono essere negativi non esasperateli…

Vergine

La buona spinta del cielo per la vostra professione prosegue nella prima metà del mese. Siete galvanizzati dal Sole di primavera già molto caldo e dall’intenso profumo di meravigliose rose rosse, che risvegliano pensieri passionali. C’è un bel gioco di provocazioni erotiche tra Venere e Marte e i raggi solari. Attenti a risolvere i problemi di coppia che altrimenti potreste muovervi troppo tardi…

Bilancia

Ora per voi è tutta un’altra situazione stellare. Venere è saldamente piazzata in aspetto magnifico. Marte transita sino a martedì 12 nel punto del cielo che vi procura amore e incendia i vostri sensi come fosse già in piena estate. Nuove relazione possono nascere quando meno ve l’aspettate. Il Sole e Mercurio sono in un punto importante per il denaro e i finanziamenti…

Scorpione

Dato che siamo nel mese del Toro, avrete già messo in preventivo qualche influsso un po’ difficile. Quest’anno però i pianeti sono strani e vanno ad ondate: prima godete di un cielo magnifico, poi all’improvviso sembrano tutti avercela con voi. Per fortuna i momenti “no” non durano a lungo: prima della metà del mese la tensione cala…

Sagittario

Allacciate le cinture. Anche se siete abituati al galoppo, questo mese vi farà davvero ballare come vorrà. Protagonista delle danze con volteggio è la solita Venere, che da lunedì 11 viene affiancata da Mercurio e dal 20 pure dal Sole. Mercurio anche farà una piccola capatina, dovete stringere i denti e lottare per gli impegni presi. Non esagerate con la fantasia, tenete i piedi per terra…

Capricorno

Un segno così, in un mese così, con un cielo così chi potrebbe fermarlo? Le vostre rose sembrano davvero tutte senza spine, rosse e profumate, gravide di promesse. Da veri Capricorno, convinti delle vostre idee, abili, razionali e determinati, raggiungerete qualsiasi scopo. Ricordate però che non dovete essere egoisti e perseguire qualche risultato anche per gli altri…

Acquario

La Luna ancora all’Ultimo Quarto che apre il mese vi rende ansiosi, disorientati. Saturno nel segno vi porta su un percorso di maturazione personale che comporta una certa fatica. Molto dipende dalla vostra età. Se siete giovani è arrivato il momento di abbandonare il nido. Anche se siete identificati come il segno del futuro, potrebbe non essere facile adattarvi ai cambiamenti…

Pesci

L’affaticamento che sentite, dovuto a Marte in posizione nascosta ma anche a Venere contraria diminuisce da mercoledì 13, quando proprio Marte arriva nel vostro segno e porta vitalità. Maggio non è così male e avrete delle ottime possibilità per firmare dei contratti interessanti. La situazione per chi è in cerca di avventure è tutta in discesa…