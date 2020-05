Paolo Fox di maggio: Toro non fidarti di una persona nuova, Pesci sta per arrivare Marte

Maggio, il mese della rinascita! Così dovrebbe essere, con la tanto agognata fase 2 che vorrebbe dire ripresa. Tutti siamo in attesa di ciò che avverrà, speranzosi di poter riprendere le soliti vite dalle quali abbiamo preso una pausa. Anche le stelle vogliono dirci qualcosa. Paolo Fox col suo “Paolo Fox l’oroscopo 2020” (Cairo editore, 10 euro, 263 pagine) cerca di aiutarci a comprenderle!

Vediamo i segni uno ad uno…

Ariete

Continua l’ondata di grande interesse che coinvolge il vostro segno, un aspetto da sfruttare perché quest’anno tra aprile e giugno si gioca il vostro futuro anche per quel che riguarda il 2021. La voglia di emergere sarà altissima. Chi è solo per il momento non cerca per forza un amore per la vita, ma quantomeno desidera avere una bella compagnia; il lungo transito di Venere in un segno amico potrebbe aver già portato qualche conoscenza interessante…

Toro

Preparatevi a combattere ma anche a vincere grazie a stelle importanti: avere Sole, Mercurio, Giove e Urano favorevoli non può che dare un grande vantaggio. Nei prossimi mesi potrebbe nascere però una piccola tensione soprattutto se dovete fare una scelta di lavoro importante. È un mese in cui ogni tipo di rivendicazione andrà tenuta sotto controllo. Se per esempio si presenta una persona nuova che mette in discussione un rapporto di vecchia data pensateci bene…

Gemelli

Venere continua il suo lungo transito nel segno zodiacale, valorizzata fino al 13 da uno splendido Marte. Le idee ci sono e pare proprio che finalmente sia arrivato il momento giusto per farvi valere, se l’anno scorso c’è stata un crisi adesso inizierete a monetizzare. Chi vuole sposarsi o convivere ora non ha più Giove contrario. Stelle interessanti per recuperare uno stato di forma buono. Attenti ai giorni tra 22 e 26 in cui potreste avere uno stato di forte agitazione…

Cancro

Le stelle parlano di decisioni repentine, questa volta non bloccate da questioni esterne, ecco perché bisogna sfruttare la novità: Saturno non è opposto e fino alla fine di giugno permette di fare qualcosa in più. I nuovi rapporti vanno gestiti con passione perché potrebbero decollare, anche se ci vorrà tempo, l’estate per esempio sarà una stagione molto affascinante e importante per il vostro cuore. Le stelle di maggio vi rendono più energici del solito…

Leone

Gli imprenditori, le persone che hanno voglia di cambiare lavoro o sono in crisi con l’azienda con cui lavorano da anni si preparino a un dentro o fuori definitivo se non c’è stato tra novembre e dicembre del 2019. I sentimenti tornano a essere vivaci, Venere continua un transito molto intrigante e in amore bisogna mettercela tutta! Se c’è una persona che vi interessa è il momento giusto per frequentarla, i nuovi incontri saranno ancora più facili…

Vergine

È arrivato il momento di farvi valere, le giornate fino all’11 sono importanti soprattutto per chi ha il fiuto negli affari o vuole farsi valere dal punto di vista professionale. C’è una grande voglia di riscatto e ricostruire, formare una famiglia e le coppie che hanno vissuto qualche piccola crisi di recente devono stare attente perché maggio porta avanti qualche piccolo fastidio. La stanchezza domina la scena e si riversa prepotentemente in amore…

Bilancia

Venere continua un transito positivo, Mercurio diventa favorevole dall’11 e il Sole dal 20. Triade che può spalancarvi le porte verso successi lavorativi tanto attesi. Anche l’amore gira meglio, i rapporti nati nel corso degli ultimi mesi sono vantaggiosi; se dopo tanta fatica e tanti tormenti la vostra coppia è ancora in piedi vuol dire che è molto forte. Le stelle sono importanti e rimettono in gioco tutta la vostra vita dopo un inizio anno che è stato decisamente impegnativo…

Scorpione

Ancora non è chiaro il vostro percorso di lavoro oppure state aspettando da tempo una notizia che non arriva. Sono comunque mesi molto importanti per alcuni progetti che avete in testa da tempo. Mese di recupero anche per quanto riguarda la vostra situazione sentimentale. La seconda parte aumenta la voglia di amore e di vivere relazioni intriganti. Se state vivendo una storia sotto forma di amicizia amorosa non è certo un caso…

Sagittario

La carica non manca e voi volete sempre fare di più. Tuttavia dovreste mettere in conto un periodo di rallentamento derivato dalla situazione attuale. È probabile che in amore ci sia un appiattimento dato che il lavoro vi assorbe completamente. Il Sagittario si annoia facilmente e quando in una relazione ci sono tante perplessità inizia a uscire spessissimo di casa e a non farsi trovare e a pensare a qualche trasgressione di troppo. Pensare non è peccato ma fatelo con cautela…

Capricorno

Maggio e giugno sono mesi di grande interesse nel cielo del 2020. Ecco perché in queste giornate potrebbe nascere una buonissima idea da rendere reale nel giro di poco tempo. Le coppie che si amano non fanno altro che raddoppiare i progetti, questo è un oroscopo molto fertile per chi può e vuole avere un figlio. In casi particolari maggio potrebbe essere il mese del grande incontro, dell’emozione che nasce all’improvviso, anche di un’amicizia che inizia per gioco e che potrebbe diventare qualcosa di più…

Acquario

È un Acquario attratto dalle novità quello di maggio, dare voce ai propri desideri è sempre più importante. È giusto fare qualcosa di bello per gli altri, ma bisogna anche gratificare se stessi, perché anche voi contate. Amate apparire, siete un segno egocentrico, che cerca la considerazione di amici e amori in ogni momento. Per i cuori infranti maggio è una risorsa da sfruttare, inoltre Venere vi aiuta almeno fino a inizio agosto. La forma fisica e la vitalità sono eccellenti…

Pesci

La volontà non manca e raddoppia dal 13, quando Marte entra trionfalmente nel vostro segno zodiacale. I ragazzi che stanno aspettando una chiamata oppure che devono affrontare delle prove saranno più fortunati. Per i sentimenti questo sarà un periodo di riflessione, forse avrete proprio bisogno di staccare da tutto e tutti. È tempo di ritrovare un certo benessere e superare i disagi vissuti per mancanza di comunicazione. Inizia una revisione importante che porterà a essere in formissima ad agosto…