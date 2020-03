Contagiati anche Luis Sepulveda e la moglie Carmen

Due contagiati illustri del Coronavirus. Luis Sepulveda e la moglie Carmen Yanez sono risultati positivi al test del Covid-19. Lo scrittore cileno, residente in Spagna, e la moglie hanno presentato i primi sintomi due giorni dopo il rientro da un festival letterario a Póvoa de Varzim, in Portogallo.

Il contagio è stato confermato ieri dalle autorità sanitarie delle Asturie, che con Sepulveda adesso registrano il loro primo caso di coronavirus.

Sepulveda (70 anni) e la moglie, la poetessa Carmen Yáñez (66 anni) erano stati in Portogallo dal 18 al 23 febbraio. I primi sintomi erano comparsi il 25, ma al momento non ci sono informazioni per stabilire se la malattia sia stata contratta in Portogallo.

Trasferiti in isolamento a Oviedo

Ieri Yanez aveva dichiarato di stare bene, comunque entrambi sono stati trasferiti al Central University Hospital of Asturias, a Oviedo, in isolamento. I medici cercano di identificare i “contatti stretti” avuti dallo scrittore degli ultimi tempi.

“La direzione generale della Salute è stata informata di un caso confermato di COVID-19 nel Principato delle Asturie, in seguito identificato come lo scrittore Luis Sepúlveda, che è stato nella regione settentrionale del Portogallo il 18 e 23 febbraio. La diagnosi di laboratorio è stata positiva, in attesa di conferma da parte del laboratorio nazionale di riferimento”, si legge in una nota delle autorità sanitarie locali, che sono in contatto con quelle nazionali.