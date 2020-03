Cereali, latte e frutta: la buona colazione che favorisce il metabolismo

Una buona prima colazione contribuisce a bruciare calorie e a migliorare il metabolismo. La conferma arriva con un studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism e condotto da Juliane Richter dell’Università di Lubecca in Germania. Lo studio è “una ulteriore prova dell’importanza di questo pasto, anche per i 23 milioni di italiani a dieta che tendono, secondo una recente ricerca dell’Osservatorio Doxa/UnionFood, a sottostimare l’importanza di questo pasto”.

“L’organismo è una ‘fabbrica’ che apre”

“I dati emersi ribadiscono”, commenta il nutrizionista e gastroenterologo Luca Piretta, “il ruolo della prima colazione nel sincronizzare l’orologio biologico del nostro intestino. La prima colazione è, di fatto, il primo pasto che il nostro organismo riceve dopo il digiuno notturno, di norma quello più lungo nell’arco della giornata. Il nostro sistema digestivo è quindi attivato al massimo per ricevere i nutrienti che gli daremo a colazione, come fosse una fabbrica che riceve le materie prime all’apertura, è pronta a lavorare a pieno ritmo”. Quanto invece a cosa mangiare viene consigliato “il mix giusto composto da cereali, latte e frutta”.