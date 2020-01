Saldi invernali al via oggi: il calendario e i consigli per evitare le truffe

Dopo le offerte prenatalizie e i vari Black Friday, ecco che si avvicina la stagione dei tradizionali saldi. È infatti ufficiale il calendario approvato per tutta Italia. Calendario che si apre tra domani, giovedì 2 gennaio, e domenica 5, a seconda della regione, e che proseguirà, salvo l’eccezione del Trentino Alto Adige, in un periodo compreso tra la fine di febbraio e quella di marzo.

Ecco tutte le date:

Abruzzo : 4 gennaio-4 marzo;

: 4 gennaio-4 marzo; Basilicata : 5 gennaio-1 marzo;

: 5 gennaio-1 marzo; Calabria : 4 gennaio-3 marzo;

: 4 gennaio-3 marzo; Campania : 4 gennaio-3 marzo;

: 4 gennaio-3 marzo; Emilia Romagna : 5 gennaio-5 marzo;

: 5 gennaio-5 marzo; Friuli Venezia Giulia : 4 gennaio-31 marzo;

: 4 gennaio-31 marzo; Lazio : 4 gennaio-15 febbraio;

: 4 gennaio-15 febbraio; Liguria : 4 gennaio-17 febbraio;

: 4 gennaio-17 febbraio; Lombardia : 5 gennaio-5 marzo;

: 5 gennaio-5 marzo; Marche : 4 gennaio-1 marzo;

: 4 gennaio-1 marzo; Molise : 5 gennaio-5 marzo;

: 5 gennaio-5 marzo; Piemonte : 4 gennaio-29 febbraio;

: 4 gennaio-29 febbraio; Puglia : 5 gennaio-28 febbraio;

: 5 gennaio-28 febbraio; Sardegna : 4 gennaio-4 marzo;

: 4 gennaio-4 marzo; Sicilia : 2 gennaio-15 marzo;

: 2 gennaio-15 marzo; Toscana : 4 gennaio-4 marzo;

: 4 gennaio-4 marzo; Umbria : 5 gennaio-5 marzo;

: 5 gennaio-5 marzo; Valle D’Aosta : 5 gennaio-31 marzo;

: 5 gennaio-31 marzo; Veneto : 4 gennaio-28 febbraio;

: 4 gennaio-28 febbraio; Trentino-Alto Adige: 4 gennaio-15 febbraio (per i comuni nelle zone di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta); 15 febbraio-14 marzo (per i comuni di Tires, Castelrotto, Renon Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Renon, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta).

Come scegliere il capo giusto

Ma come fare per scegliere il capo giusto e non incappare in fregature? Ecco alcune dritte, sempre valide: