Da domani temporali al Centro-Nord e ondata di freddo in tutta Italia

Nuovo ribaltone meteorologico in vista. Si avvicina infatti, fanno sapere gli esperti del sito 3bmeteo.it, una “perturbazione che sancirà questo cambiamento” e che “raggiungerà anche la nostra penisola con le prime avanguardie nella giornata di martedì ma sarà solo tra mercoledì e giovedì che il fronte transiterà un po’ su tutte le regioni”. Le conseguenze saranno precipitazioni e calo delle temperature a partire da domani, mercoledì 2 ottobre, e che giovedì si farà più intenso.

Dove inizia il peggioramento

Domani, dunque, al Nord ci sarà una “marcata instabilità in rapido trasferimento da ovest a est con rovesci e temporali, localmente forti sulla Liguria orientale e poi dal pomeriggio tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto”. Sul Centro “peggiora su Sardegna, Toscana, Umbria, marche con rovesci e temporali anche forti in estensione tra pomeriggio e sera anche al Lazio. Abruzzo meno interessato”. Al “Sud peggiora dal pomeriggio sera su Sicilia e Campania con piogge e temporali, bel tempo prevalente altrove”.

La situazione di giovedì

Infine giovedì andrà meglio con bel tempo al Nord “salvo nuvolosità residua sull’Emilia Romagna e sul basso Piemonte. Centro soleggiato sulla Toscana, migliora sull’alto Lazio e in Umbria, ancora instabile a est con rovesci e temporali in esaurimento entro sera. Sud instabile perturbato con rovesci e temporali anche intensi in graduale attenuazione dalla sera su Campania, Molise e Gargano. Temperature in ulteriore calo ovunque. massime che si riportano entro le medie con valori anche localmente sotto media lungo l’Adriatico”.