Simon&TheStars weekend: Cancro momento positivo, Scorpione nuove idee illuminanti

Ecco l’oroscopo settimanale dell’amore che va dal 27 aprile al 3 maggio e che è dedicato al Primo Quarto di Luna formato dal Sole in Toro e la Luna in Leone. Come ormai saprete benissimo, il Primo Quarto è la fase dell’azione, che ci spinge a mettere in atto alcuni propositi ed iniziative che nelle scorse settimane si muovevano più sottotraccia. È come un regista che dopo aver studiato le inquadratura e disposto gli attori, grida finalmente “Si gira” ed assiste alla scena che prende vita. La natura di questo “si gira!” dipende naturalmente dai segni coinvolti nel Primo Quarto. In questo caso, parliamo del Toro (il segno della sicurezza) ed il Leone, l’archetipo del protagonismo presente dentro ognuno di noi. E questo mi fa pensare che per ciascuno di noi questa sia una settimana nella quale esporsi, metterci la faccia, affrontare il proprio “pubblico”… vada come vada. Perché per quanto tu voglia studiare nei minimi dettagli la tua parte, arriva comunque quel momento in cui il sipario si alza e devi andare in scena.

Ariete

In questa fase in cui stai cercando nuovi “stimoli”, caro Ariete single (e non solo), è importante spingersi oltre le solite conoscenze, la solita cerchia di amicizie, la solita routine. Il lockdown sta per finire, e allora quale migliore occasione per assecondare questo desiderio e allargare i contatti affacciandosi – chessò – nel mondo dei social. Sono convinto che qualcosa di intrigante e passionale potrebbe movimentarsi da qui a metà maggio. Se non sei convinto di una recente conoscenza, guardati intorno. Intanto un bel momento da dedicare al cuore è quello del weekend, anche per le coppie. Luna storta nelle giornate di martedì 28 e mercoledì 29.

Toro

Il weekend sarà indubbiamente uno dei momenti più intensi di questo periodo. Intensi emotivamente, e mi auguro che tu possa condividerlo con la persona che ami. Conto alla rovescia per le coppie che sono rimaste lontane durante questo periodo, ma anche per chi di recente ha fatto un buon incontro online. Se poi il tuo cuore è solo, la giornata di domenica 3 può indubbiamente offrire una sorpresa per il cuore. È il momento di lasciarsi andare, di non cercare “garanzie” sempre-e-comunque, ma di puntare sulle emozioni. Almeno in una fase iniziale, questo è ciò che conta. Il resto si vedrà.

Gemelli

Venere continua il viaggio al tuo fianco… e la notizia bella è che ce ne sarà ancora per parecchi mesi. Transito speciale, questo, che amplificherà sempre più la voglia di amare. Cresce il desiderio di una relazione stabile, ma non solo dal punto di vista “costruttivo” della coppia. Emozionarsi è ciò che fa davvero la differenza tra una storia stanca e una storia viva. Mi riferisco soprattutto alle coppie di vecchia data, che in questi giorni tuttavia possono ritrovare complicità nel rapporto e chissà, anche un po’ di sana passione. Forse gli ostacoli maggiori si presentano con i partner della Vergine o dei Pesci… ma con un po’ di tatto si possono affrontare.

Cancro

In amore qualcuno attende una conferma… e qualcuno deve dare una risposta. Niente panico: stiamo andando incontro ad una bellissima Luna Piena che la prossima settimana avrà il potere di “fare luce” su molte storie nate negli ultimi tempi, o che di recente hanno mostrato qualche momenti di nervosismo. Ma dirsi “io ci sono” fa sempre bene al cuore! Alcune decisioni possono diventare più “ufficiali” intorno a giovedì 30. Anche per i single questo è un momento per stupirsi, ancor più se ci si avventura nel mondo degli incontri social. E per chi ha già trovato un nuovo riferimento, la fine del lockdown può rappresentare un momento per incontrarsi sul serio!

Leone

Interessante il cielo dell’amore. Venere è dalla tua parte, anche se l’opposizione di Marte potrebbe rendere in certi casi particolarmente “movimentate” le nuove conoscenze. Come ho già avuto modo di dire, a te un pizzico di sfida nei rapporti piace, però cerca di non ficcarti in situazioni troppo problematiche, perché poi è difficile uscirne fuori… soprattutto quando scatta l’amore. Cerchiamo anche di non “idealizzare” troppo certe nuove conoscenze, specialmente quando nascono come “amicizie”. Non sempre infatti il desiderio di andare oltre è del tutto condiviso. Rispetto ai rapporti che non sono “né carne, né pesce”… la giornata di venerdì 1 può fare la differenza.

Vergine

Mercurio non fa miracoli, ma di certo il suo buon aspetto riporta una maggiore lucidità nel rapporto con un familiare o con il partner. Già la scorsa settimana ti invitavo a ritrovare un dialogo più sereno, o comunque a esprimere i tuoi disagi in maniera più diretta. A volte infatti, quando tieni un atteggiamento “duro”, non è chiaro cosa ti passi per la testa. È evidente che qualcosa dell’altro ti infastidisca, ci sono degli atteggiamenti che il tuo essere Vergine non “concepisce”, ma cerca di capire se è solo questa routine forzata ad esasperare i toni… o se invece c’è qualcosa di più profondo. Chi cerca chiarezza e conferme in una relazione, non deve far altro che “chiedere”.

Bilancia

L’armonia di Marte e Venere in trigono offre aromi piacevoli al cuore per tutta la settimana. Per i single questo è un periodo particolare, nel quale il desiderio di un nuovo amore si fa sempre più forte. Talvolta lo sogni ad occhi aperti. Certo, questo distanziamento sociale non è il massimo, ma con un cielo così favorevole ci si può anche avventurare in qualche chat o sui social. Anche in amore bisogna tirare fuori un po’ di intraprendenza in attesa del disgelo sociale! Interessante l’inizio settimana, ma anche la giornata festiva di venerdì 1. In questa fase, valuta pure le tue mira in base all’aspetto fisico… ma non ci scordiamo che c’è ben altro da conoscere.

Scorpione

Non lasciar entrare certe preoccupazioni nella coppia. Condividere è importante, certo… ma che queste non diventino poi il pretesto per innescare futili liti con l’altro. Hai bisogno di “sfogarti”, lo so perfettamente, ma devi farlo con i diretti interessati al lavoro, non sul partner. O meglio ancora devi cercare degli sbocchi (yoga, meditazione, una corsetta a chilometro zero) per scaricare la tensione. C’è anche da dire poi che qualcuno deve prendere una decisione non facile con il partner, di cosa si tratta? Ti anticipo che il weekend potrebbe illuminarti le idee. Anche se sei tu che devi prendere posizione in un rapporto problematico o poco chiaro.

Sagittario

Quando in amore si punta su una vecchia fiamma, o su un’amicizia con la quale in passato c’è stato un trascorso, perché è probabilmente si vuole andare “sul sicuro”. Ma in questo periodo, cari single, bisogna un po’ fare attenzione a non complicarsi troppo la vita, perché il desiderio di amare non sempre porta a fare le scelte giuste. Attenzione anche con i flirt (seppur virtuali) con persone impegnate, o che comunque non lasciano molto margine di prospettiva nella relazione. Se poi il tuo è un semplice desiderio di evasione e spensieratezza, sei il benvenuto. Purché tu conosca bene le regole del gioco. Forse è il momento di prenderti i tuoi spazi e pensare un po’ più a te stesso.

Capricorno

Il weekend non deve essere interamente rivolto al lavoro, anzi! Venerdì 1 e sabato 2 sono due splendide giornate da dedicare al relax, al recupero della forma psico-fisica e – non ultimo – all’amore. Se ci sono i presupposti, c’è grande voglia di fare progetti con il partner, di pensare al futuro con maggiore ottimismo. Ebbene, i tempi sono (quasi) maturi per fare un grande passo. Ma se c’è qualcosa che di poco chiaro, potresti fare luce sulla questione a inizio settimana. Per i single questo è un cielo che parla di “tenere amicizie”. Non esitare a esprimere i tuoi sentimenti se davvero senti che le emozioni che provi dentro stanno cambiando… coraggio!

Acquario

In una settimana in cui il lavoro assume una grande importanza, gli affetti passano in secondo piano. Ma solo momentaneamente. Anzi, se da poco hai fatto una bella conoscenza sui social, cerca di non “sparire”. Sul virtuale è tutto più complicato, anche far comprendere all’altro che sei meno “presente” per impegni lavorativi o per altri motivi personali. Ma se l’interesse è vivo, fai attenzione e cerca di stare sul pezzo. Questo continua ad essere un periodo fertile per i single che si vogliono rimettere in gioco, Venere e Marte sono sempre a favore. Lunedì 27 offre ancora spunti per innamorarsi, per sentirsi amati e apprezzati. Amori a distanza in via di riavvicinamento.

Pesci

Se c’è un momento per forzare la mano su alcuni progetti di coppia, è proprio questo. E se dice “no”, si passa al piano B: può essere un buon momento per fare il broncio H24 e fargli venire i sensi di colpa. Venere prosegue il transito di quadratura al segno, per questo si fa fatica il doppio a sentirsi completamente sereni nella relazione. Tuttavia, una delle cose che può rimettere la palla al centro nei disaccordi di coppia è parlare, confrontarsi. Soprattutto perché questo cielo può davvero aiutare a sciogliere i “non detti”… e tutte quelle ambiguità che si trascinano da tempo. Buon momento per richiamare una vecchia “passione” che non si sentiva da diverso tempo.