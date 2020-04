L’allerta dell’Agenzia delle Entrate: “Attenti alle false mail su rimborsi fiscali”

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto diverse segnalazioni relative a nuove email di phishing che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l’obiettivo di raccogliere informazioni riservate. Le email in questione presentano come oggetto la dicitura “Notifica per il rimborso fiscale del 2019” e provengono da indirizzi email non riconducibili all’Agenzia delle Entrate.

“Non aprite gli allegati”

L’Agenzia ha segnalato la comunicazione alla Polizia postale e raccomanda ai contribuenti di “non aprire la mail e di cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone. Inoltre, ricorda che non vengono mai inviate comunicazioni via email relative ai rimborsi fiscali”. Infine si ricorda che sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è possibile consultare la sezione “Come sono pagati i rimborsi”, per conoscere le modalità corrette con cui vengono erogati.