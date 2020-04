Congedi parentali e voucher baby sitter: al via le richieste

Non c’è solo il bonus per gli autonomi. Oggi, mercoledì 1° aprile, scattano anche le richieste per le altre misure previste dal decreto “Cura Italia”.

Si può, infatti, presentare domanda per il congedo parentale straordinario da 15 giorni per i genitori di bimbi fino a 12 anni (con stipendio al 50%) e quelle per ottenere il voucher da 600 euro (1.000 per il personale sanitario e delle forze di polizia) per il pagamento di baby sitter. Una simulazione di domanda su quest’ultimo, questa mattina, al di là delle difficoltà di connessione sopra menzionate è andata in porto fino alla richiesta effettiva del servizio.

