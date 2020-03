1.000 contagiati, 29 morti, domani scuole chiuse in 3 regioni

Non è ancora circoscritto il Coronavirus. Sono 1.049 le persone che, al 1° marzo, risultano positive. A queste si aggiungono 29 persone decedute e 50 guariti in tutta Italia. Intanto è stata prorogata fino all’8 marzo la chiusura delle scuole solo nelle Regioni con zone rosse: Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna.

In Piemonte si riapre mercoledì, in Liguria classi vuote solo a Savona, ritorno all’attività anche in Friuli Venezia Giulia e Marche. Domani sarà adottato il nuovo decreto del presidente del Consiglio: via le ‘zone gialle’ e singole città equiparate allo status delle tre Regioni più colpite, con le stesse restrizioni. Oltre Savona, anche Pesaro-Urbino.

Nella foto in basso: un intervento di igienizzazione in una scuola di Napoli.

È deciso: lea scuole resteranno chiuse, la prossima settimana, in tre importanti regioni: la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna.

Il governo, su ispirazione del comitato scientifico e dopo una complessa discussione con le sette regioni interessate, nel nuovo decreto sociale sul coronavirus indicherà questo: in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dove è in cura il 93% dei positivi degli 821 totali del Paese, le scuole resteranno chiuse per altri otto giorni, fino a sabato prossimo.

Da parte del governo c’è “sostanziale adesione alle nostre richieste”: ha detto al TgR Lombardia l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, mentre è in corso la videoconferenza con il governo. Ci sono alcuni approfondimenti da fare ma per quanto riguarda le scuole “sarà prorogata per un’altra settimana” la sospensione.

Qui di seguito il testo del post del governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Chiuse per un’altra settimana

Le scuole resteranno chiuse per un’altra settimana, ovvero fino a domenica 8 marzo. Come previsto, la decisione del governo, confortata dall’Isitituto superiore di Sanità e sentito il parere delle Regioni interessate, è andata nella direzione di altri 7 giorni di stop perscuole, nidi e università.

In tre Regioni contagio ancora veloce

Il contagio, nelle tre regioni padane, ha un’evoluzione ancora troppo veloce e l’Organizzazione mondiale della sanità ha alzato il livello di rischio globale.

Le speranze di Luca Zaia, che avrebbe voluto riaprire gli istituti scolastici del suo Veneto, non sono state condivise dal governo.

Anche il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sperava di riaprire Università e scuole di ogni ordine e grado,, ma ha tenuto conto dell’indicazione dell’Istituto superiore di sanità: “Il contenimento del virus ha bisogno ancora di tempo”.

In 4 Regioni le scuole lunedì riaprono

Nel decreto, che dovrebbe arrivare sulle scrivanie dei governatori stamattina, si dirà ancora che nelle altre quattro regioni – Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e la recalcitrante Marche – gli istituti scolastici possono e debbono riaprire. Per ogni ordine e grado, infanzia compresa. Le condizioni generali in queste aree consentono il ritorno in classe degli studenti già da lunedì. E la riapertura varrà anche per le due province autonome, Trento e Bolzano: la prima aveva chiuso per coronavirus, la seconda per Carnevale. Da lunedì, anche nel Trentino Alto Adige si torna in classe.