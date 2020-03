Simon&TheStars weekend: Toro molla gli ormeggi, Scorpione cerca nuove conoscenze

Ecco l’oroscopo settimanale dell’amore che va dal 24 febbraio al 1° marzo e che è dedicato al Primo Quarto di Luna che si formerà durante il prossimo weekend tra il Sole in Pesci e la Luna in Gemelli. Il Primo Quarto è la fase che spinge all’azione. La natura di questa “azione”, naturalmente, è suggerita dai segni coinvolti. In questo caso, i Pesci (segno delle emotività) e i Gemelli, segno del dialogo, della comunicazione e della parola. Il messaggio quindi è forte e chiaro: questo cielo di fine febbraio ci spinge a dare voce ai nostri stati d’animo, senza tenerceli dentro ma trovando le giuste parole per esprimerli. Che si tratti di una richiesta di lavoro, di un dubbio in amore o di qualsiasi altra cosa, bisogna trovare il modo per “verbalizzarla” e tirarla fuori.

Ariete

Venere nel segno ti accompagna ancora per questa settimana tra le vie dell’amore. Per i single questo è un cielo che invita al movimento. La giornata di giovedì 27 può essere “illuminante” anche per far luce su una questione poco chiara con il partner. Con Mercurio retrogrado, il dialogo può risentire di qualche “interferenza” che contribuisce a creare una certa confusione. Assicurati di spiegarti con la dovuta chiarezza e di comprendere bene le parole del partner, senza saltare a conclusioni affrettate.

Toro

Sai meglio di me che Venere parla soprattutto d’amore, aiutando i rapporti a prendere quota attraverso grandi progetti. C’è il rischio di brancolare nel “vorrei ma non posso”, ma è chiaro che l’Universo intorno a te sta suggerendo forte e chiara: “fai quel passo, forza!”. Se dunque accanto a te c’è l’amore, molla gli ormeggi e vivilo fino in fondo, attraverso azioni ed iniziative concrete. Lo stesso vale per le coppie che stanno vivendo un periodo di “stanchezza”: è il momento di ravvivare la relazione… Se poi non vedi via d’uscita, allora non sarà difficile trovare una dolce evasione.

Gemelli

In questo periodo si affollano i pensieri. Cerchiamo però di non perdere di vista la qualità di un rapporto, di non inquinarlo con le distrazioni. O con discussioni che il più delle volte toccano le spese per la casa e la quotidianità. Il buon aspetto di Venere offre ancora uno spiraglio di speranza ai single. Non escludo che una recente amicizia possa trasformarsi in qualcosa di più, ma c’è ancora da superare un confronto tra mercoledì 26 e venerdì 28. Il weekend, invece, è interamente dedicato a se stessi e al recupero del proprio benessere psicofisico. Ce n’è bisogno!

Cancro

La tua “determinazione” e – per certi versi – “intransigenza”, fanno parte del vocabolario dell’amore. In questo momento le relazioni più difficili sono con Ariete, Bilancia e Capricorno. Se la tua storia è in crisi, potresti deliberatamente arrivare ad un aut-aut. E anche in amore, naturalmente, la cosa che proprio non riesci a mandar giù in questo periodo è non avere la giusta considerazione, sentirti in una posizione secondaria nella vita dell’altro. In certi casi, hai persino il sospetto… che l’altro non ti dica la verità. A metà settimana non le mandi a dire, sei del tutto determinato a chiarire una certa situazione.

Leone

Facciamo sul serio o è solo un gioco? La passione di un nuovo incontro viaggia su questi due binari. Venere è favorevole e riserva sorprese in amore, ma bisogna fare attenzione a non far deragliare il cuore puntando su obiettivi troppo complicati. Non è detto poi che sia sempre l’altro a rendere incostante l’avvicinamento. A volte infatti anche tu hai resistenze che agli occhi degli altri non rendono chiara la situazione affettiva che stai vivendo. Che ne dici di sciogliere i dubbi con un minimo di dialogo? Chissà che il weekend, per quanto stonato, non aiuti a fare un passo in più.

Vergine

A quanto pare infatti si respira già aria di primavera, e persino i single più ostinati si risvegliano da un torpore che finora non ha portato grandi incontri o ha fatto desistere da situazioni poco interessanti. Ebbene, ci siamo: si parte già da questo weekend con una bellissima Luna a favore e un’occasione d’oro per rimettere in moto il cuore. Le coordinate non sono del tutto chiare: potrebbe trattarsi di una novità assoluta, o di una conoscenza che va avanti da qualche tempo e finalmente prende un’impennata. Fatto sta che le emozioni sono in subbuglio…

Bilancia

Se c’è da prendere una decisione con il partner o in famiglia, non scaldare gli animi nelle giornate di metà settimana. Se poi di mezzo c’è una crisi o una storia che si poggia su un terreno fragile (come ad esempio nel caso delle relazioni clandestine), sarà inevitabile arrivare a un aut-aut. Stai cercando di ricostruire la tua vita su basi più solide, e l’amore è parte fondante di questo processo di ristrutturazione. Se ci sono dubbi sui sentimenti, se qualcosa non torna, meglio tirar fuori quello che senti con la massima sincerità… e sia quel che sia. Buon recupero emotivo e di energia nel weekend.

Scorpione

Questo è un oroscopo che porta l’amore a chi lo desidera fortemente. Certo, le occasioni non piovono dal cielo ed è importante sapersi “buttare” in situazioni che possano portare nuove conoscenze. Mettendo da parte le “resistenze”, soprattutto in caso di appuntamenti al buio o altre circostanze che non ti vedono del tutto convinto. In questo periodo, poi sentimento fa rima con movimento, e il colpo di fulmine potrebbe scoccare con persone conosciute in occasione di un viaggio. Batticuori romantici a inizio settimana. “Desiderare” non basta più ai single, diamo però un incentivo al cuore!

Sagittario

Venere in buon aspetto continua ad offrire ai single occasioni per vivere emozioni speciali. Tuttavia, bisogna essere “realisti”, e avvicinarsi alle nuove conoscenze con le idee chiare. Non sbaglia infatti chi, a inizio settimana, sente la necessità di esprimere i propri sentimenti, ma soprattutto di mettere nero su bianco ciò che cerca in una relazione. Questo senz’altro aiuta a stabilire la traiettoria di un rapporto nascente. A capire se l’altro è allineato o desidera cose diverse. E in questo caso, avanti il prossimo!

Capricorno

Il periodo continua a essere favorevole per stendere al sole progetti d’amore. Ma anche in “anni sì” come questo, accade che ci siano momenti in cui è difficile gestire certe tensioni con il partner. Nelle coppie solide, ça va sans dire, non sono a rischio i sentimenti. Piuttosto però ci sono piccoli battibecchi che stanno generando una certa tensione. Per caso ci sono di mezzo un viaggio o un trasferimento che stanno creando qualche scompiglio? Oppure una decisione che riguarda la convivenza o una casa? Teniamo d’occhio le giornate di mercoledì 26 e giovedì 27, le più agitate di questa settimana.

Acquario

Il buon aspetto di Venere è di buon augurio per riaprire il cuore ad una nuova conoscenza o ad una persona già presente che sta diventando sempre più importante. Messaggi e inviti che scaldano il cuore intorno a giovedì 27. Mettiamo in fuga le paure: è il momento di lasciarsi andare, anche se dall’altra parte c’è qualcuno che accelera i tempi e ti chiede “che dobbiamo fare?”. In questo periodo si parla di sentimenti e definizioni, ma anche di scelte concrete che riguardano il futuro della coppia. Oltre alle paure, però, cerchiamo di mettere da parte anche le “colpe”.

Pesci

Crescono le aspettative in amore, anche se quel Mercurio retrogrado nel segno (oltre che a combinare guai di ogni genere) può far sentire più riflessivi, e a volte confondere un po’ le acque delle emozioni. Inutile girarci intorno: per alcune coppie è arrivato il momento di fare quel passo in più. Non sarà domani, ma mettiamoci nell’ordine di idee! Poi ci sono le coppie più giovani… o chi da poco sta frequentando una nuova persona: non cerchiamo sempre il pelo nell’uovo, e soprattutto non proiettiamo sul presente le delusioni del passato.