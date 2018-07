Arriva l’estate bollente, bollino rosso per più giorni in diverse città

Quella che si apre sarà la settimana più calda dell’estate. Le previsioni meteo sono concordi nel concentrarsi su una vasta area di alta pressione subtropicale sul Mediterraneo occidentale che sta investendo l’Italia con masse d’aria davvero molto calde. Secondo gli esperti di 3bmeteo.it, si registrano stabilmente ormai valori massimi pomeridiani superiori ai 35 gradi su pianure e fondovalle delle regioni centro-settentrionali, ma con locali picchi di 37-39 gradi sulle basse pianure lungo il Po tra Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e su zone interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Importante, dunque, osservare una serie di precauzioni dell’Oms per proteggere la salute, soprattutto per bambini, anziani e soggetti a rischio.

Qualche grado in meno al Sud

“Complice la scarsa ventilazione e i valori medio-alti di umidità relativa nei bassi strati dell’atmosfera”, scrivono i meteorologi, “le temperature percepite supereranno ampiamente i 40 gradi in molte città del CentroNord. Qualche grado in meno – ma pur sempre caldo – lungo i settori del medio-basso versante Adriatico, aree interessate ancora da residua ventilazione dai quadranti settentrionali”.

Qualche temporale di calore

Per i prossimi giorni, secondo le previsioni, non ci sarà sollievo perché l’alta pressione subtropicale si rinforzerà ulteriormente a metà settimana, raggiungendo l’apice proprio tra mercoledì e venerdì, ma stante gli aggiornamenti modellistici odierni perdurerà almeno fino al weekend, salvo una tendenza a un aumento dei temporali di calore su Alpi orientali e Appennino centro-meridionale a partire da giovedì-venerdì. Maggiore variabilità al Sud anche nella seconda parte della settimana, in particolare tra Basilicata e rilievi interni di Calabria e Sicilia.

Nerone incalza con le ondate di calore, ma agosto sarà piovoso, le notizie del 29 luglio 2018

Luglio volge ormai al termine e pare finirà in grande stile, ovvero con una vera ondata di calore, forse la più forte dall’inizio dell’estate. E tutto lascia prevedere che agosto inizierà in linea. “L’anticiclone Nerone che accompagnerà luglio al suo tramonto potrebbe resistere fino all’inizio del prossimo mese che dunque partirebbe all’insegna del sole e del grande caldo”, avvertono gli esperti del sito IlMeteo.it. “ma attenzione, nonostante questa prossima fiammata africana sembrerebbe poter essere la più duratura, presto tutto è di nuovo destinato a cambiare”.

Episodi anche localmente violenti

La poca consistenza dell’anticiclone si farà sentire anche lungo l’Appennino centrale e meridionale, dove si potranno verificare dei rovesci o temporali a carattere sparso. Attenzione, perché i fenomeni, specialmente sulla Pianura padana, potrebbero risultare molto forti o localmente violenti, con grosse grandinate e nubifragi intensi o anche trombe d’aria.

“Mese alquanto piovoso”

“Le consuete perturbazioni atlantiche”, spiegano i meteorologi, “sarebbero ancora pronte a mettere in crisi l’alta pressione. È eccessivo dire che i temporali saranno all’ordine del giorno, ma le prospettive concordano nell’ipotizzare un mese alquanto piovoso, con precipitazioni abbondanti e sopra la norma, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove potrebbe verificarsi un surplus pluviometrico. Al Sud, invece, dovrebbero esserci meno occasioni per le piogge grazie ad una maggiore protezione da parte dell’anticiclone”.