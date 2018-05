Meteo: nel week end arriva la “bolla rovente” dall’Africa, caldo torrido

Il primo week end di giugno sarà caratterizzato da un caldo torrido.

Temperature in aumento già nei prossimi giorni. Seocndo ilMeteo.it, la temporanea retrocessione della bassa pressione franco-spagnola, favorirà nuovamente la risalita dell’anticiclone sub-tropicale. Una situazione che porterà a un graduale aumento delle temperature su tutte le regioni, soprattutto tra domenica e lunedì con clima caldo e afoso su quasi tutta Italia.

L’aria calda proveniente dall’Africa infatti, attraversando il mar Mediterraneo, si caricherà di umidità rendendo il clima di molte regioni e soprattutto delle città, afoso.

Tra domenica e lunedì il termometro continua a salire

Tra domenica 3 giguno e lunedì 4, i valori termici aumenteranno di 2-4°C, con Firenze ad esempio che passerà dai 27° di domenica ai 31 di lunedì.

La temperatura di Trieste dai 29° crescerà fino a 32°, Roma da 28° toccherà i 30° come Bologna. Nelle zone interne della Sicilia i valori termici aumenteranno fino a sfiorare i 35-36°. Anche Milano, per la prima volta in questa pazza primavera, raggiungerà i 30° nella giornata di Lunedì 4 giugno.

Poi torneranno i temporali

Questo trend potrebbe proseguire anche nei successivi due giorni, poi il nuovo sbilanciamento verso Oriente del centro depressionario franco-spagnolo, riporterà i temporali su molte regioni con conseguente calo termico.