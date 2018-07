Nerone incalza, ma al Nord grandine e trombe d’aria

Luglio volge ormai al termine e pare finirà in grande stile, ovvero con una vera ondata di calore, forse la più forte dall’inizio dell’estate. E tutto lascia prevedere che agosto inizierà in linea. “L’anticiclone Nerone che accompagnerà luglio al suo tramonto potrebbe resistere fino all’inizio del prossimo mese che dunque partirebbe all’insegna del sole e del grande caldo”, avvertono gli esperti del sito IlMeteo.it. “ma attenzione, nonostante questa prossima fiammata africana sembrerebbe poter essere la più duratura, presto tutto è di nuovo destinato a cambiare”.

Episodi anche localmente violenti

Infatti è così perché nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 luglio, temporali con grandine sono previsti dalle Alpi del Triveneto e poi scenderanno minacciosi verso la pianura del Veneto, del Friuli e giù fino all’Emilia Romagna, per poi arrivare in serata anche in Lombardia e Piemonte con temporali forti a Milano e Torino. La poca consistenza dell’anticiclone si farà sentire anche lungo l’Appennino centrale e meridionale, dove si potranno verificare dei rovesci o temporali a carattere sparso. Attenzione, perché i fenomeni, specialmente sulla Pianura padana, potrebbero risultare molto forti o localmente violenti, con grosse grandinate e nubifragi intensi o anche trombe d’aria.

“Mese alquanto piovoso”

“Le consuete perturbazioni atlantiche”, spiegano i meteorologi, “sarebbero ancora pronte a mettere in crisi l’alta pressione. È eccessivo dire che i temporali saranno all’ordine del giorno, ma le prospettive concordano nell’ipotizzare un mese alquanto piovoso, con precipitazioni abbondanti e sopra la norma, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove potrebbe verificarsi un surplus pluviometrico. Al Sud, invece, dovrebbero esserci meno occasioni per le piogge grazie ad una maggiore protezione da parte dell’anticiclone”.