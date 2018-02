Gelo, oggi il picco: domani 20 cm di neve al Nord, fiocchi anche a Roma

Le temperature restano rigide e oggi si raggiungono le più fredde, ma il maltempo sta concedendo in queste ore al Centro-Nord una tregua. Tuttavia durerà poco perché dalla serata di oggi, mercoledì 28 febbraio, arriverà sull’Italia occidentale una perturbazione atlantica i cui effetti si aggiungeranno alle correnti siberiane di Burian che stazionano sulla penisola. I primi effetti si registreranno sulla Liguria, ma le precipitazioni si estenderanno velocemente.

Già 5 centimetri sulla Laguna

Nevicata a Venezia, verso l’alba, dove il selciato è stato coperto da un manto di 5 centimetri di neve. Ma fiocchi modesti sono caduti in tutta la pianura veneta, fenomeno che annuncia, secondo l’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto (Arpav), una nevicata abbondante per domani. Nel capoluogo lagunare, grazie al piano neve programmato per tempo, da subito sono entrate in funzione le squadre di spalatori che hanno ripulito in parte le calli ed i campielli permettendo la normale circolazione pedonale.Tutta la pianura veneta è nella morsa del gelo con temperature che oscillano mediamente tra -3 e i -5 gradi con punte di -9 registrate nel rodigino. In montagna le minime sono in genere attorno e oltre -10 gradi con punte di -20 alle quote superiori e verso i passi dolomitici.

Fenomeni sulla costa ligure

Mattinata di lievi nevicate anche sul centro della Liguria, sulle coste del genovese fino a Portofino e nel Savonese. Mentre la costa spezzina si è svegliata con temperature rigide ma con il sole, la neve ha colpito soprattutto la zona centrale della regione e il Ponente ligure, sulla costa e nell’entroterra. Le temperature sono molto basse, le massime superano, di poco, lo zero termico solo sulla costa. Secondo Arpal è previsto un progressivo peggioramento dalla sera con nevicate a iniziare dal Ponente fin sulla costa, in estensione nella notte al resto della regione.

Fiocchi dal Piemonte al Friuli

Domani, giovedì 1° marzo, infatti, la neve tornerà anche su Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, e Trentino Alto Adige. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, in mattinata nevicherà pure su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, anche se sulle regioni centrali le nevicate si trasformeranno in pioggia. Tuttavia i fiocchi ricompariranno su Roma e altre zone del Lazio.

Insoliti scorci romani

Per quanto riguarda la capitale, dopo la neve di ieri che ha paralizzato la città, i trasporti urbani, quelli ferroviari e gli aeroporti, qui è subentrato il gelo che ha fatto ghiacciare le numerose fontane. Che sono diventate un’attrazione, dato la loro insolita situazione.

Bersagliata la costa ligure

Continuerà invece sulle regioni settentrionali. Sono previsti infatti 15 centimetri sulla Pianura padana con picchi fino a 20 sulla bassa Emilia Romagna. Accumuli più consistenti sulle alture e sulla costa ligure, soprattutto tra Genova e Savona.