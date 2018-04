Meteo: Apollo se ne va, arrivano acquazzoni nel weekend

L’ondata di caldo sta per subire uno stop. L’anticiclone guasta il prossimo weekend. Nel corso del fine settimana cederà definitivamente per l’arrivo di una bassa pressione con un richiamo di correnti via via più instabili e foriere di rovesci e temporali localmente forti. Ecco nel dettaglio l’analisi degli esperti del sito ilmeteo.it per il prossimo weekend.

SABATO, PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI

Sin dal mattino di sabato piogge e rovesci colpiranno al Nord-Ovest su Piemonte, Liguria, Lombardia, Alpi, con piogge anche a Milano, Torino e Genova, e tendenza a peggioramento sul Trentino Alto Adige e sul veronese.

Temporali nasceranno anche sull’Appennino toscano, emiliano occidentale, poi nel pomeriggio colpiranno gran parte del Nordovest, il Veneto, l’Emilia e le regioni centrali fino a raggiungere Firenze, Siena, Arezzo, tutta l’Umbria comprese Perugia e Terni, il reatino fino alle porte di Roma est, altri temporali sulla Calabria, forti sul cosentino e in Sardegna specie sull’Ogliastra. In serata possibili temporali e nubifragi su Piemonte e Lombardia, particolare apprensione al novarese, varesotto, comasco, lago Maggiore e Verbano-Cusio-Ossola, anche con locali grandinate, fino a Milano città e Monza in nottata.

DOMENICA LOMBARDIA SOTTO TIRO

Domenica una forte instabilità atmosferica con rovesci e locali temporali interesserà il Piemonte, la Val d’Aosta e la Lombardia (milanese, varesotto, monzese/brianzese, comasco), mentre nel pomeriggio l’attività temporalesca si estenderà a macchia di leopardo sul resto della Lombardia fino a raggiungere il Trentino Alto Adige, il Bellunese e tutto il Veneto (specie Verona, Vicenza, Padova, colli Euganei), e veloce sull’Emilia tra Bologna e Ferrara città.

Altri rovesci colpiranno poi nel corso del pomeriggio la dorsale Appenninica fino a raggiungere il riminese a partire dalle colline, poi le zone interne delle Marche, i rilievi di Abruzzo e Molise, un temporale colpirà l’Irpinia, e il Cilento in Campania, mentre brevi temporali potranno formarsi sulla provincia di Olbia-Tempio. Massima attenzione va però posta alla serata e alla notte di Domenica quando da Ovest giungerà la parte più attiva di un fronte atlantico con tanta pioggia in Piemonte e neve a quota 2200 metri, e le piogge si estenderanno a Torino, Genova e Milano.

TEMPERATURE STOP TRANNE CHE AL SUD



Il caldo subirà uno stop, con un deciso ridimensionamento. Ma al Sud nel weekend ci si manterrà sui 27-28°C, mentre sulle regioni settentrionali registreranno una diminuzione di 4°C circa mantenendosi in media attorno ai 21-23°C.