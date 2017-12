Meteo: domani tanta neve sulle Alpi, a Capodanno temperature in rialzo

Meteo: cambiano le carte in tavola dopo Santo Stefano. Il peggioramento più significativo è atteso per domani, mercoledì 27 dicembre, quando un intenso sistema perturbato sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti meridionali e da precipitazioni anche abbonanti (soprattutto sulle aree alpine e prealpine e sul versante tirrenico della penisola). Giovedì i venti freddi che seguono la perturbazione determineranno un momentaneo calo delle temperature in tutto il Paese. A ridosso del Capodanno si prospetta al momento una fase temporaneamente più stabile e con temperature in rialzo.

Tanta neve sulle Alpi mercoledì 27 dicembre

domani sono previste abbondanti nevicate sulle Alpi, in particolare su quelle centro-orientali con neve oltre 800-1200 metri, “più in basso tra Piemonte e Lombardia occidentale – spiega 3bmeteo – con fiocchi in collina sul varesotto e fino al fondovalle sull’alto Piemonte.

Previsti accumuli anche di mezzo metro di neve fresca dai 1.400-1.500 metri dalla Lombardia al Friuli. Neve anche in Appennino, inizialmente dai 1.300-1.700 metri, ma giovedì la quota sarà in sensibile calo, fin verso i 300-600 metri su dorsale centrale, 700-1.100 metri su quella meridionale”.

Natale senza neve: le previsioni precedenti

Delusione meteo a Natale, ma solo per chi ama la neve. Infatti i due giorni più significativi del mese di dicembre – ossia Natale e Santo Stefano – saranno caratterizzati dalla presenza dell’alta pressione.

Ecco l’analisi degli esperti del sito ilmeteo.it:

25 DICEMBRE – Anticiclone sull’Italia, ma correnti più umide di Libeccio interessano il mar Ligure e l’alto Tirreno. Più nubi saranno presenti su tutto il Nord e le regioni centrali tirreniche e in Umbria, ma con scarse precipitazioni, se non deboli e sparse, segnatamente su Liguria e alta Toscana. Sul resto delle regioni il tempo sarà buono con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Possibili nebbie, localmente diffuse sulla Pianura padana e in Toscana.

26 DICEMBRE – Cielo coperto al Nord e al Centro con precipitazioni, deboli sulle regioni tirreniche, occasionali al Nord-Est, moderate o forti in Liguria, moderate al Nord-Ovest. Peggiora sulla Sardegna occidentale con temporali, infine anche sulla Campania con piovaschi. Sole sul resto del Sud. Neve sulle Alpi sopra gli 800 metri circa, in Appennino dai 1300 metri.