Natale: niente neve e poca pioggia, Santo Stefano: cielo coperto e precipitazioni

Delusione meteo a Natale, ma solo per chi ama la neve. Infatti i due giorni più significativi del mese di dicembre – ossia Natale e Santo Stefano – saranno caratterizzati dalla presenza dell’alta pressione.

Ecco l’analisi degli esperti del sito ilmeteo.it:

25 DICEMBRE – Anticiclone sull’Italia, ma correnti più umide di Libeccio interessano il mar Ligure e l’alto Tirreno. Più nubi saranno presenti su tutto il Nord e le regioni centrali tirreniche e in Umbria, ma con scarse precipitazioni, se non deboli e sparse, segnatamente su Liguria e alta Toscana. Sul resto delle regioni il tempo sarà buono con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Possibili nebbie, localmente diffuse sulla Pianura padana e in Toscana.

26 DICEMBRE – Cielo coperto al Nord e al Centro con precipitazioni, deboli sulle regioni tirreniche, occasionali al Nord-Est, moderate o forti in Liguria, moderate al Nord-Ovest. Peggiora sulla Sardegna occidentale con temporali, infine anche sulla Campania con piovaschi. Sole sul resto del Sud. Neve sulle Alpi sopra gli 800 metri circa, in Appennino dai 1300 metri.