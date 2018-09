Temporali, raffiche di vento e temperature giù: allerta maltempo sul Centro-Nord

Burrasca in arrivo e allerta della Protezione Civile. Una perturbazione di origine atlantica determinerà infatti un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia con venti forti dai quadranti settentrionali e temperature in sensibile diminuzione da oggi su tutto il Centro-Nord. Per questo, il dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Le zone colpite

Dalle prime ore di oggi, si prevedono venti forti Nord-orientali con raffiche di burrasca su Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana, in estensione dalla mattinata a Lazio, Abruzzo e Molise, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Previste inoltre precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna e Marche, in estensione dalla mattinata ad Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Rischi idrogeologici

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla sulla Romagna, sulle Marche e sui settori costieri di Abruzzo e Molise. Permane inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.