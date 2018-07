Meteo: oggi forti temporali al Centro-Sud, allerta gialla in 10 regioni

La perturbazione numero 4 di luglio che nel weekend appena trascorso ha interessato il Nord e parte del Centro Italia, sposta a sud con marcata instabilità a aria più temperata. A seguire, e probabilmente per tutto il resto della settimana, sono attese giornate estive, caratterizzate da tempo in prevalenza soleggiato e caldo, con qualche temporale isolato in montagna. Dal punto di vista termico, le temperature torneranno a salire, riportandosi ovunque di 2 o 3 gradi al di sopra della norma.

Previsioni per oggi

Al mattino rovesci e temporali sparsi in Romagna, sulle regioni centrali, nel nord della Campania e della Puglia. Soleggiato in Sardegna e sul resto del Nord. Nel pomeriggio la perturbazione temporalesca si sposterà al Sud, fino al Nord-Est della Sicilia. La sera ampie schiarite in tutto il Centro-Nord. Ancora qualche rovescio su Puglia, Molise, Calabria, Messinese. Temperature: in rialzo al Nord, in calo al Centro Sud e sulla Sicilia. Venti da deboli a moderati settentrionali.

Le aree più a rischio

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idraulico in Lombardia e per rischio di temporali in Campania, Emilia Romagna, Lombardia Molise, Puglia, Toscana e Veneto (Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige). Rischio idrogeologico in Abruzzo, Molise e Toscana

Come cambia da domani

Tempo soleggiato al Centro-Nord e sulla Sardegna e qualche annuvolamento passeggero al Sud e sul Nord della Sicilia. Al mattino occasionali piovaschi nelle zone interne del Sud, sulla bassa Calabria e nel nord est della Sicilia. Verso sera temporali isolati sulle Alpi occidentali. Temperature ancora in lieve calo su Calabria e Sicilia, in rialzo altrove. Venti: moderati di maestrale su medio Adriatico, regioni meridionali e Sicilia; prevalentemente deboli altrove.