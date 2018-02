Meteo: gelo siberiano nel week end, atteso domenica il grande freddo

Prime nevicate sull’Italia, anche a quote basse. Imbiancata Bologna (la foto d’apertura è bolognese), neve nelle zone montane del Piemonte, in Toscana in Alto Mugello, nelle Marche, anche nelle zone terremotate.

Raffiche di Bora a 133 km orari a Trieste. Grande freddo in Sardegna e neve in Gallura.

Atteso un altro calo delle temperature

È atteso però un ulteriore calo delle temperature: l’ondata di gelo che sta per investire l’Europa e da domenica sera arriverà in Italia sarà paragonabile a quella del febbraio 2012 o del gennaio 1985. Lo fanno sapere i meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, precisando che sono attese nevicate, un crollo termico e giornate di ghiaccio (ovvero con temperature che anche di giorno non supereranno lo zero).Qui sotto una delle cartine di Meteo.it.

Il picco tra lunedì e martedì: le notizie del 22 febbraio

Non si tratta di un freddo passeggero, purtroppo! Tra lunedì e martedì prossimo le temperature potrebbero scendere su valori di oltre 10 gradi al di sotto della media stagionale (con minime intorno a -7, -8 anche in pianura e massime intorno allo zero, ma a causa del “wind chill” (l’indice di disagio climatico) le temperature percepite potranno risultare nell’ordine di -10/-15). L’aria gelida, precisano i meteorologi, arriva dalla Siberia e per raggiungere il nostro paese compirà una distanza di circa 5.800 chilometri. Nelle zone d’origine, le temperature al suolo toccheranno i -35 gradi, addirittura -40.

Ondata di gelo anche in altri paesi europei

L’ondata di gelo coinvolgerà gran parte dei Paesi europei. All’inizio della prossima settimana a Mosca il termometro precipiterà a -27 di notte e non supererà i -12 durante il giorno; a Berlino si arriverà a -15 e a -4; a Parigi -8 e 0; a Londra -6 e 1; a Budapest -16 e -5.

Nella prima metà di marzo un’altra gelata

Non si tratta di un freddo passeggero, purtroppo! L’ondata di gelo durerà almeno 4 giorni e non sarà l’unica di questo inverno: entro la prima metà di marzo, infatti, è possibile l’irruzione di una nuova massa d’aria fredda che porterà nuovamente le temperature sotto zero ovunque. Sono le previsioni di Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr. Da domenica sera attrezzatevi al massimo “L’indebolimento del vortice che si trova sopra il Polo Nord, causato dal riscaldamento della stratosfera – spiega Gozzini – provocherà, da sabato, una discesa di aria gelida che si riverserà sull’Europa, interessando da domenica sera anche l’Italia. Gli effetti di questo fenomeno in Italia si avranno fino a giovedì, con temperature minime anche di -9 gradi”.

Nessuna speranza di miglioramento per il meteo di oggi e dei prossimi giorni. Anzi!

La Protezione Civile ha diramato per oggi, giovedì 22 febbraio, un’allerta meteo gialla in 11 regioni: per rischio idraulico diffuso è allerta gialla in Emilia Romagna (Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese;) e nelle Marche (Marc-2, Marc-6, Marc-4;), per rischio idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna (Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura e costa romagnola, Bacini emiliani occidentali, Bacini romagnoli, Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani orientali;), Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto (Alto Piave).

Anche 10 gradi sotto la media

Questo scenario si aggraverà tra domenica e l’inizio della prossima settimana per l’ingresso di aria estremamente fredda proveniente dalla Russia che interesserà più direttamente il Centro-Nord del Paese, facendo scendere le temperature anche di oltre 10 gradi al di sotto della media.

Il vortice di aria fredda in arrivo

Un nuovo vortice freddo porterà, nei prossimi giorni, una forte ondata di maltempo sull’Italia: le regioni più coinvolte saranno quelle del Centro-Sud, specie tra domani, giovedì 22 febbraio, e venerdì quando si avranno piogge più diffuse e locali temporali, conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Nord Italia invece ai margini, con fenomeni eventualmente probabili su Emilia Romagna, poi Nordest, basso Piemonte e Liguria. NEVE ANCHE A BASSA QUOTA “I freddi venti provenienti dall’Europa orientale favoriranno nevicate anche a quote basse – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – in particolare al Centro, con fiocchi in genere dai 300-600m su Appennino centrale, oltre 700-1200m su quello meridionale, ma in generale rialzo entro venerdì. Neve in collina sull’Emilia Romagna ma con fiocchi a tratti possibili anche in pianura, così come sul resto del Nord nell’eventualità di precipitazioni”. CLIMA FREDDO, PER ORA SENZA ECCESSI “Le temperature saranno in linea con le medie o lievemente al di sotto specie al Nord, ma in generale con freddo per ora senza eccessi. Massime in genere comprese tra 6°C e 10°C al Nord, anche inferiori sull’Emilia Romagna, al Centro tra 7°C e 11°C, al Sud tra 9°C e 13°C”. GELO SIBERIANO DAL WEEKEND SULL’EUROPA “Appare ormai certa una ondata di gelo di notevole portata sull’Europa, come non si vedeva da anni, a partire dal prossimo weekend e almeno sino ai primi di marzo. Venti gelidi siberiani che dalla Russia soffieranno sull’Europa specie centrale. Saranno giornate di ghiaccio con temperature abbondantemente sottozero anche di giorno e nevicate fino in pianura. L’evento potrebbe assumere connotati storici per la sua intensità ma anche durata, con possibili disagi specie nel settore dei trasporti. L’ITALIA COLPITA NELLE REGIONI DEL NORD Anche l’Italia verrà colpita almeno in parte, soprattutto le regioni settentrionali, ma solo i prossimi giorni potremo capire tutti gli effetti in termini di precipitazioni e nevicate. In ogni caso il Mediterraneo dovrebbe reagire con nuove depressioni e possibili eventi nevosi”, concludono da 3bmeteo.com.

Si abbassano le temperature

Prosegue il vortice depressionario sull’Italia, che entra in una situazione di maggiore instabilità. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, arriva aria più fredda dai settori del Nord-Est europeo che, nel corso della settimana, porterà un abbassamento delle temperature e precipitazioni diffuse. Nel weekend in particolare brutte notizie quando giungerà Burian dalle steppe siberiane con una conseguente ondata di gelo sull’Italia (la cartina qui sotto è proprio di ilmeteo.it.

Dove si imbianca

Tra oggi, martedì 20 febbraio, e domani continua a piovere su Centro-Sud e sull’Emilia Romagna dove la neve cadrà a partire dai 200 metri e, occasionalmente anche in pianura. A partire da metà settimana, le piogge non accennano a diminuire mentre proseguono le nevicate a bassa quota su Emilia, Piemonte e su altre one del Nord.

La seconda metà della settimana

Forte maltempo al Sud con locali nubifragi dalla Sicilia verso la Calabria mentre, andando verso il fine settimana, si registra l’ingresso di venti più freddi. Ma il tempo che migliora al Nord (eccetto sul Piemonte occidentale dove nevicherà fino in pianura), e gradualmente al Centro-Sud. Tempo perturbato in Sardegna.