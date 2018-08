Maltempo: fino a 37 gradi al Nord, ma da giovedì si fa largo il ciclone autunnale

Nei prossimi 6 giorni a livello meteo l’Italia non si farà mancare nulla: sole, caldo, afa, temporali, grandine e per finire un ciclone autunnale. Il team del sito IlMeteo.it comunica che temporali continueranno a colpire il Centro-Sud, specie appenninico e zone limitrofe, ma anche Sardegna e Sicilia almeno fino a venerdì 24. Il caldo aumenterà con temperature che raggiungeranno punte di 35-37 gradi sulle città lontane dal mare e del Centro-Nord, come Bologna e Firenze.

Possibili anche trombe d’aria

Le grandinate potranno accompagnare i fenomeni temporaleschi più intensi. I primi segnali di un cambio di circolazione dell’atmosfera si avranno già giovedì 23 agosto con i temporali che raggiungeranno anche la Pianura Padana. Infine il ciclone autunnale atteso sabato 25 e domenica 26. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito IlMeteo.it, avvisa che con l’arrivo del ciclone il caldo andrà via, dato che le temperature subiranno un tracollo di 12-15 gradi, inoltre maltempo diffuso con temporali violenti e possibili trombe d’aria dalle regioni settentrionali si porterà verso quelle centrali.