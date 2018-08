L’ex amante di Manuela Bailo: “Non volevo ucciderla: è caduta dalle scale”

Manuela Bailo, 34 anni, dipendente del Caf Uil di Brescia, è stata assassinata dall’ex amante, Fabrizio Pasini (nella foto in apertura con la giovane), 48 anni, sindacalista della Uil e collega della vittima. L’uomo, sposato e con figli, nei giorni scorsi era diventato il principale sospettato dato che il convivente di Manuela, suo ex fidanzato, aveva un alibi fortissimo.

Alla svolta si è arrivati lunedì 20 agosto: dopo quasi un mese senza notizie di lei, ecco la conferma che si è trattato di un un omicidio. L’uomo, appena tornato da 2 settimane di vacanze in Sardegna con la famiglia, ha confessato e ha indicato il luogo in cui ha sepolto il cadavere della donna sparita nel nulla tra il 29 e il 31 luglio portando gli investigatori sul posto. “È dentro una buca, sotto una lamiera”, ha detto Pasini ai carabinieri.

Il movente non è ancora chiaro

“Le indagini non sono ancora chiuse, per ora ha confessato, ma non ha ancora fornito tutti gli elementi necessari per ricostruire anche le motivazioni di questo gesto”, ha detto il procuratore capo di Brescia Tommaso Buonanno parlando del fermo di Pasini. “La confessione è arrivata a seguito delle indagini che si sono avvalse di strumenti tecnici e il risultato è dovuto anche al lavoro encomiabile degli uffici della procura e dei carabinieri”.

Pasini ha tentato anche un’autodifesa non tanto convicente, sostenendo che Manuela ” è caduta dalle scale, un incidente, non volevo ucciderla”. In ogni caso la dinamica e il movente sono ancora da accertare.

L’Uil decide di sospenderlo

La Uil ha sospeso il reo confesso, sindacalista di Brescia, avviando la procedura per l’espulsione definitiva dall’organizzazione. Il sindacato, che rivendica il suo impegno nella lotta contro la violenza sulle donne, ha diffuso una nota spiegando che “la notizia dell’assassinio di Manuela, la nostra dipendente del Caf Uil di Brescia, ha gettato noi tutti nello sconforto. È un dolore immenso che condividiamo con i suoi familiari, al cui fianco ci stringiamo con sincero affetto”.

“Mai avremmo immaginato”, afferma ancora la Uil, “che un nostro attivista di categoria, il reo confesso, potesse essere capace di un così efferato delitto”. “Lo avevo visto giovedì 2 agosto”, dice racconta Mario Bailo, segretario Uil e omonimo della vittima, “ed era tranquillissimo, mi aveva parlato del viaggio in Sardegna. E avevo davanti un assassino. Spero marcisca dentro”.

Ha fatto trovare anche l’auto della donna

L’assassino ha fatto trovare anche la macchina della donna, lasciata a Brescia, nel luogo in cui i due si erano incontrati la sera del 28 luglio. Il delitto è avvenuto proprio quella sera, al termine di un litigio durante il quale l’uomo si sarebbe anche procurato una forte botta alle costole.

Ha negato per settimane

Il corpo di Manuela Bailo si trovava nel giardino di una cascina nelle campagne di Azzanello, in provincia di Cremona. Finora l’uomo, tornato nella serata di domenica 19 agosto dalla Sardegna, aveva sempre negato di sapere qualcosa e di di avere a che fare con la scomparsa. Dopo la sparizione di Manuela, era tornato al lavoro con dolori alle costole e si era giustificato dicendo di aver avuto un incidente domestico.

“Storia finita un anno fa”

L’amante ha ceduto dopo un lungo interrogatorio in cui inizialmente aveva spiegato che la relazione era finita “da oltre un anno”. Poi aveva sostenuto di aver visto Manuela Bailo per l’ultima volta il venerdì sera prima della scomparsa. I due si erano conosciuti al Caf Uil di Nave, comune in provincia di Brescia, dove viveva e lavorava Manuela.

Manuela Bailo scomparsa a Brescia, parla anche l’amante: “Non ne so niente”, le notizie del 17 agosto 2018

“Io sono tranquillo, so di non aver fatto nulla e di non entraci con questa vicenda, ma allo stesso tempo sono preoccupato per lei”: queste le parole dell’amante di Manuela Bailo, la donna di 35 anni scomparsa a fine luglio da Nave, nel bresciano.

L’uomo, di 10 anni più anziano di Mauela, già ascoltato dai carabinieri, ha affermato che la loro relazione era finita “da oltre un anno” e di aver visto la donna per l’ultima poco prima della scomparsa, per un “aperitivo con altri colleghi”.

Quanto al fatto di essere tornato in ufficio con un forte dolore alle costole, dopo il week end della scomparsa di Manuela, l’uomo ha affermato che era caduto in casa e di essersi fatto male così.

Manuela aveva convissuto con Matteo Sandri, come mostra ancora la targa di casa, ma la pista di Sandri finora non ha portato a nulla.