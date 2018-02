Meteo: pioggia e neve nel Centro-Sud, gelo siberiano nel week end, arriva Burian

Un nuovo vortice freddo porterà, nei prossimi giorni, una forte ondata di maltempo sull’Italia: le regioni più coinvolte saranno quelle del Centro-Sud, specie tra domani, giovedì 22 febbraio, e venerdì quando si avranno piogge più diffuse e locali temporali, conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

Nord Italia invece ai margini, con fenomeni eventualmente probabili su Emilia Romagna, poi Nordest, basso Piemonte e Liguria.

NEVE ANCHE A BASSA QUOTA

“I freddi venti provenienti dall’Europa orientale favoriranno nevicate anche a quote basse – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – in particolare al Centro, con fiocchi in genere dai 300-600m su Appennino centrale, oltre 700-1200m su quello meridionale, ma in generale rialzo entro venerdì.

Neve in collina sull’Emilia Romagna ma con fiocchi a tratti possibili anche in pianura, così come sul resto del Nord nell’eventualità di precipitazioni”.

CLIMA FREDDO, PER ORA SENZA ECCESSI

“Le temperature saranno in linea con le medie o lievemente al di sotto specie al Nord, ma in generale con freddo per ora senza eccessi. Massime in genere comprese tra 6°C e 10°C al Nord, anche inferiori sull’Emilia Romagna, al Centro tra 7°C e 11°C, al Sud tra 9°C e 13°C”.

GELO SIBERIANO DAL WEEKEND SULL’EUROPA

“Appare ormai certa una ondata di gelo di notevole portata sull’Europa, come non si vedeva da anni, a partire dal prossimo weekend e almeno sino ai primi di marzo. Venti gelidi siberiani che dalla Russia soffieranno sull’Europa specie centrale.

Saranno giornate di ghiaccio con temperature abbondantemente sottozero anche di giorno e nevicate fino in pianura. L’evento potrebbe assumere connotati storici per la sua intensità ma anche durata, con possibili disagi specie nel settore dei trasporti.

L’ITALIA COLPITA NELLE REGIONI DEL NORD

Anche l’Italia verrà colpita almeno in parte, soprattutto le regioni settentrionali, ma solo i prossimi giorni potremo capire tutti gli effetti in termini di precipitazioni e nevicate. In ogni caso il Mediterraneo dovrebbe reagire con nuove depressioni e possibili eventi nevosi”, concludono da 3bmeteo.com.