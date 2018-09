Tra Belen e Andrea Iannone tutto finito, caccia al nuovo amore della showgirl

Amore finito per sempre tra Belen Rodriguez e il pilota di MotoGp Andrea Iannone. La conclusione della love story l’annuncia il settimanale Chi, nel numero in edicola da domani, giovedì 20 settembre.

Dopo un lungo tiro e molla, pare che la show-girl argentina abbia lasciato il pilota.

Su Chi si legge: “Finita l’estate, si spegne l’amore. Lei agli amici ha confidato che non sarà la solita crisi passeggera. Intanto è tornato in Italia suo papà che era stato lontano dalla famiglia per diverso tempo”. Nessun segnale particolare sul profilo Instagram dell’argentina che sembra, come sempre, molto concentrata sul suo lavoro. Ma c’è chi insinua che il “nuovo” amore debba rintracciarsi tra vecchie conoscenze dell’argentina. Chi vivrà vedrà.

Criptico invece il messaggio del pilota italiano sulle storie di Instagram (nella foto sopra): “Imparate ad amare ragazzi, perché è la cosa più bella che c’è a questo mondo. Amare il prossimo fa bene all’anima. Vi voglio bene”.