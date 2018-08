Diletta Leotta straripante, ma su Dazn vanno a rilento Sassuolo-Inter e Parma-Udinese

Sfavillante Diletta Leotta nel suo completino-pantalone nero (nella foto in apertura), decisamente attillato per evidenziari i prosperosi fianchi, alla prima di Dazn con Lazio-Napoli.

Molto deludente, invece, la trasmissione della partita, soprattutto nelle tv smart, che pure hanno tutti i requisiti per godere le riprese via internet e che non danno alcun problema con Netflix, l’altra tv in rete.

La prima di Dazn – imvece – è stata un continuo stop and go, fra migliaia di proteste, perché l’azione della partita di bloccava sul più bello.

Molto meglio la visione sul computer. E dire che, in molti, hanno già comprato il blocchetto Dazn messo in vendita nei giorni scorsi da Sky.

Dazn assicura che tutto migliorerà. Per ora resta solo la bellezza conturbante di Diletta

Oggi la priva controprova sportiva con Parma-Udinese e Sassuolo-Inter, entrambe alle 20,30 sempre su Dazn.

Finora, nella serata di domenica 19 agasto, Dazn stenta ancora sulle tv smart, mentre la visione è accettabile su computer e Mac. Un bel problema per la nuova emittente via Internet (e soprattutto per chi compra le partite).

Domani – lunedì 20 agosto – la prima giornata del nuovo campionato sarà conclusa su Sky da Atalanta-Frosinone. Senza Dazn, per fortuna.

Le notizie del 2 agosto

Tutto pronto per la partenza di Dazn, la nuova tv via Internet, che ha conquistato il diritto a trasmettere per ciascuna giornata tre partite di serie A. In attesa di capire quali saranno le offerte della nuova piattaforma e anche gli intrecci con gli abbonamneti Sky, Diletta Leotta, nuova protagonista dlela rete si allena – al mare – per i suoi prossimi e graditi impegni. Il salto dalla serie B di Sky alla seria A di Danz, ne fanno un punto di riferimento indiscusso. Auguri.

Dazn farà il suo esordio con la partita di campionato Lazio-Napoli alle 20,30 del 18 agosto. Domenica 19 trasmetterà, invece, in esclusiva sempre alle 20,30 Sassuolo-Inter e Parma-Udinese.

La foto qui in basso è dalla pagina Instagram della conduttrice.

Le notizie del 4 luglio

Si pensava che Diletta Leotta avrebbe preso il posto di Ilaria D’Amico alla conduzione del programma di calcio della domenica di serie A, visto anche che Sky e la signora Buffon hanno deciso di molalrsi.

Invece è spuntata una notizia davvero sorprendente. La bella siciliana condurrà Il contadino cerca moglie, un format inglese che ha fatto successo in decine di paesi. Una diversificazione inattesa per i suoi fan. Ma forse Sky ha in serbo anche altro per Diletta.