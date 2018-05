Giro d’Italia: oggi il temibile Zoncolan, ieri terza vittoria di Elia Viviani

101° Giro d’Italia, quattordicesima tappa di 186 chilometri, con il temibile Zoncolan, una delle salite più difficili d’Europa. Solo uno specialista (e in gran forma) può farcela. Potrebbe essere il giorno di Fabio Aru, se avrà ritrovato le forze che in questa corsa “rossa” non è mai riuscito ad esprimere. I suoi tifosi ci contano.

Ma la concorrenza è agguerrita, a partire dalla maglia rosa Simon Yates (nella foto in apertura di pagina), che già ieri ha annunciato un nuovo attacco, se si sentirà le gambe che girano bene.

Potrebbe essere anche il terreno adatto per far perdere qualche minuto al temuto Dumoulin, secondo in classifica generale a soli 47 secondi. Ma c’è anche Pozzovivo, ora quarto in classifica a 1’18” a voler dire la sua.

Da San Vito al Tagliamento allo Zoncolan

Si parte da San Vito al Tagliamento alle 11.50, l’arrivo è in cima al Monte Zoncolan previsto tra le 16.55 e le 17.40.Diretta tv su Raisport, Rai2 e Eurosport con ampia copertura della tappa.

La terza vittoria di Elia Viviani

Elia Viviani (nella foto qui sopra) ha vinto allo sprint la tappa da Ferrara a Nervesa della Battaglia (Treviso), lunga 180 chilometri. È il terzo successo del veneto, che consolida così anche la maglia ciclamino, insidiata dall’irlandese Bennet.

Viviani, prima di quella di ieri, aveva già vinto due sprint in Israele in questa edizione della corsa rosa, a Tel Aviv ed Eilat, nella seconda e terza tappa. Il velocista della Quick-step Floors sul traguardo ha preceduto l’irlandese Sam Bennett, vittorioso a Imola (Bologna) e ieri secondo; l’olandese Danny Van Poppel, terzo; Sacha Modolo, quarto; il sudafricano Ryan Gibbons, quinto; il lussemburghese Jean-Pierre Drucker, sesto; Manuel Belletti, settimo; il francese Clement Venturini, ottavo; i belgi Baptiste Planckaert e Jens Debusschere, rispettivamente nono a decimo.