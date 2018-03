Paolo Fox di marzo: Cancro attenta ai colpi bassi, Sagittario nuove emozioni

Marzo, mese delle donne e della primavera è andato avanti. Come quasi tutti sanno l’8 è stato il giorno dedicato al gentil sesso, per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche sia le discriminazioni di cui le donne sono e sono state soggette in tutto il mondo. Ugualmente molto atteso è l’arrivo della stagione primaverile: il 20 marzo infatti cadrà l’equinozio.

Tra speranze e voglia di caldo Paolo Fox col suo “L’oroscopo 2018” (Cairo Editore, 287 pagine, 10 euro) ci aiuta a prevedere quel che potrà accadere.

Analizziamo ora i segni uno ad uno…

Ariete

Arriva la primavera, la stagione migliore per il vostro segno zodiacale. Non si devono escludere progetti nascenti proprio in quei giorni. Se c’è da affrontare un esame o una prova dovete essere pronti a qualsiasi situazione. Se state vivendo un rapporto sentimentale difficile, fate molta attenzione ai terzi incomodi, perchè marzo potrebbe portare anche un amore parallelo, un interesse per una persona conosciuta per caso. Mese vitale, ricco di buone iniziative, ma anche di forte stress. I primi quattro giorni sono i migliori, mentre dal 19 avrete qualche malessere…

Toro

Bisogna sistemare vecchi contenziosi. I giovani possono contare su meno risorse rispetto all’anno scorso, anche perchè chi ha più di un’attività già da qualche mese potrebbe avere subìto contraccolpi proprio rinunciando a una di queste. Non si può dire che stiate vivendo un inizio di anno travolgente e passionale. Anche se amate una persona da poco, potreste notare una certa divergenza tra ciò che avete investito in amore e ciò che ricevete in cambio. Ai difficili e un po’ acciaccati mesi di gennaio e febbraio si sostituisce un vitale marzo…

Gemelli

È normale che la primavera porti eccitazione nella vostra vita, uno dei segni che spesso vi affascina e vi coinvolge è proprio l’Ariete che della primavera è il padrone indiscusso. Se l’anno scorso Saturno opposto ha cercato di minare il vostro amore e ci è riuscito molto spesso, è inevitabile che adesso abbiate voglia di recuperare. La forza di un amore si rivela proprio nei momenti di difficoltà. Ricordatelo sempre, infatti ora dovete recuperare. Arriva una grande carica di vitalità, così si potranno superare anche dei fastidi che vi perseguitano…

Cancro

Questo è uno dei mesi più combattivi dell’anno. Quindi se ci sono problemi li aggredite con la forza di un leone soprattutto in ambito lavorativo. Giusto un vincolo contrattuale potrebbe bloccarvi o la necessità di portare a casa dei soldi. Marzo è una sorta di banco di prova per le relazioni, sia quelle che sono già in crisi sia per quelle in corso potenzialmente valide. Attenzione ai colpi bassi, ai tradimenti anche mentali: i conflitti maggiori si verificano con il segno dell’Ariete che è sempre coinvolto. Marzo è protetto da Giove quindi fisicamente starete al top…

Leone

Finalmente un po’ di tranquillità, iniziano ad aprirsi orizzonti sereni. Se nel corso degli ultimi mesi alcune collaborazioni sono state agitate, mettendo a nudo le mancanze e la scarsa collaborazione (appunto) delle persone che vi sono vicine, ora le cose vanno decisamente meglio. Qualcuno di punto in bianco potrà trovare l’amore, altri semplicemente si libereranno di un peso. Bellissime emozioni attendono chi – dopo tante avversità vissute negli ultimi tempi – ha desiderio di riscattarsi. Un ottimo cielo anche per chi vuole ritrovare le energie perdute…

Vergine

Marzo chiede un po’ di pazienza a livello finanziario, non ci sono grandi mancanze ma sicuramente più spese da sostenere. Domenica 18 potrebbe esserci una di quelle giornate “test”, quando sarà necessario vedersi per chiarire tutto quello che c’è da fare nel corso delle prossime settimane. In amore marzo non è un mese che splende per l’efficacia o la sensualità, tuttavia le storie che nascono in questo periodo sono ancora interessanti. Il periodo più forte arriva però attorno al 17, ma prima di questa data fate enorme attenzione allo stress…

Bilancia

È probabile che marzo metta in luce le indecisioni della vita lavorativa. Qualcuno è rimasto fermo dall’anno scorso e non ha ancora trovato un riferimento stabile. Altri stanno vivendo una situazione complessa perchè vorrebbero andarsene da un posto, ma non possono. Altri ancora devono formare un gruppo di lavoro che sia stabile. Attenzione a non riversare l’insoddisfazione dell’ambito lavorativo in amore, perchè altrimenti si rischia una crisi come a gennaio. Non è ancora il momento adatto per trasformare una storia in qualcosa di più…

Scorpione

Malgrado qualche nube, il vostro cielo parla di grandi progressi in tutti i campi della vita, sfera lavorativa compresa. Se siete un abile professionista che riscuote consensi da anni potreste avere una bellissima sorpresa questo mese. Dal punto di vista sentimentale viaggiate sull’onda delle situazioni del passato. Non si può escludere nulla perchè Giove favorevole potrebbe anche riportare in auge un amore del passato. Le stelle di marzo sono forti, molto bene starete dal 17, ancora meglio dal 24. Prendetevi qualche giorno libero a metà mese…

Sagittario

È un bellissimo cielo quello che inaugura la primavera del 2018. Sono gli inizi di marzo che resteranno pesanti ma il resto andrà a gonfie vele. Chi ha chiuso una storia o ha avuto problemi nel corso delle ultime settimane può tornare allegro e spensierato. Si può ritrovare serenità in un rapporto, oppure chi è solo darà spazio a nuove emozioni. A marzo siete pieni di energia e questo significa che sarà più facile portare a termine gli impegni che avete e soprattutto siete più vitali che mai. Sarà difficile per voi restare fermi, e non per forza dovrà essere un problema questo…

Capricorno

Marzo porta una battuta d’arresto, del tutto momentanea, nel periodo evolutivo che i Capricorno più volenterosi stanno vivendo già da qualche settimana; c’è uno stop, una pausa di riflessione, magari passeggera. Marzo rappresenta una situazione ambigua dal punto di vista emotivo e sentimentale. Se dovete mettere a posto un rapporto che non è andato bene negli anni passati, forse addirittura allontanare una persona che non ha più senso per voi, è arrivato il momento di raccogliere il coraggio e dire basta: vi libererete di un peso…

Acquario

Mese di recupero per riprendere molte situazioni rimaste in sospeso, in particolare dal 6 Mercurio e Venere, in combinata, riescono a dare uno sprint eccezionale alle vostre azioni. L’amore si risveglia, molti sono i pianeti che regalano qualcosa in più. Una giornata di riferimento sarà domenica 18. Se tra gennaio e febbraio l’amore è stato fonte di preoccupazione e ansia per qualcuno, ora di può ritrovare una stabilità che sembrerà magnifica. Mese di recupero psicofisico, tutti i problemi vissuti negli ultimi mesi sembrano sparire…

Pesci

Le conquiste dei primi mesi dell’anno possono essere confermate da marzo. Questo mese è il primo di tanti che varranno quel che sarete nel vostro ambito professionale. Marzo è meno passionale di febbraio ma le nuove storie non temono nulla. C’è questa necessità di mettere tutto nero su bianco. Le coppie che sono ufficiose da tanto tempo, in cui uno dei due reclama il diritto di amare, devono affrontare un nuovo percorso, non si può continuare a vedersi di nascosto o rimandare certe decisioni. Non fatevi prendere la mano dall’eccitazione…