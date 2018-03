Terzigno: uccisa davanti alla scuola, caccia al marito che aveva denunciato

Una donna di 31 anni, Immacolata Villani, è stata uccisa nella mattinata di oggi, lunedì 19 marzo, a Terzigno, in provincia di Napoli. I sospetti si concentrano sull’ex compagno, Pasquale Vitiello, da cui si stava separando e che aveva denunciato pochi giorni fa per maltrattamenti.

I carabinieri al lavoro

Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata raggiunta da un colpo di pistola dopo aver accompagnato la figlia di 9 anni, che frequenta la scuola elementare Domenico Savio, in via dei Pini, ai confini con Boscoreale, quartiere di Boccia al Mauro. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’agguato.In base a ciò che si sa per certo in questo momento, a sparare è stato un uomo che poi si è allontanato a bordo di uno scooter grigio.

Costretta a scendere dall’auto

L’omicidio, secondo la ricostruzione iniziale, è stato preceduto da una discussione iniziata quando Immacolata Villani. accompagnata la figlia all’ingresso, era già risalita sulla auto, dove l’attendeva un’altra donna. L’uomo che l’ha uccisa prima le ha intimato di scendere e sotto la pioggia ha estratto un’arma sparandole alla testa. Immacolata Villani è morta sul colpo.

I bambini rimandati a casa

Tutto ciò è avvenuto una decina di minuti dopo l’inizio delle lezioni, hanno detto i genitori degli altri bambini che si stavano allontanando dal parcheggio. Dunque nessun bambino ha assistito al delitto. I piccoli allievi delle elementari Savio sono stati fatti uscire da scuola e allontanati da un’uscita laterale per evitare di passare davanti al cadavere della donna che era ancora a terra. Sul luogo dell’omicidio è arrivato il padre della vittima, accompagnato da alcuni parenti.

Delitto annunciato

Il marito di Immacolata Villani avrebbe lasciato una lettera in cui annunciava le sue intenzioni omicide. Lo riferisce all’Ansa il sindaco della città, Francesco Ranieri. Il marito di Immacolata, figlio di un direttore di banca, lavora nell’indotto dell’Alenia, azienda aerospaziale. Proprio qualche giorno fa pare che Immacolata fosse tornata a vivere con il padre.

La figlia non sa niente

Non sa ancora nulla della morte della madre, è rimasta in classe e sta ricevendo l’ausilio dei Servizi sociali del Comune di Terzigno (Napoli) la bimba di 9 anni, figlia di Immacolata Villani, la donna ammazzata davanti all’ingresso della scuola. Il resto della scolaresca è stato fatto uscire da una porta secondaria.

Il sindaco ha dato l’allarme

L’episodio alle 8,20. A dare l’allarme ai Carabinieri è stato il sindaco, Francesco Ranieri, avvertito da una persona che stava sul posto. Sembra infatti che siano diverse le persone che hanno assistito all’omicidio, genitori di altri bambini che erano stati accompagnati a scuola.

La salma portata via tra gli applausi

È stata portata via tra gli applausi dei presenti la salma di Immacolata Villani. Sul posto, in un clima di incredulità, oltre alle forze dell’ordine, ci sono i parenti e qualche curioso.