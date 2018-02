Forte maltempo su tutta Italia: da mercoledì neve su Emilia e Piemonte

Prosegue il vortice depressionario sull’Italia, che entra in una situazione di maggiore instabilità. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, arriva aria più fredda dai settori del Nord-Est europeo che, nel corso della settimana, porterà un abbassamento delle temperature e precipitazioni diffuse.

Dove si imbianca

Tra oggi e mercoledì continua a piovere su Centro-Sud e sull’Emilia Romagna dove la neve cadrà a partire dai 200 metri e, occasionalmente anche in pianura. A partire da metà settimana, le piogge non accennano a diminuire mentre proseguono le nevicate a bassa quota su Emilia, Piemonte e su altre one del Nord.

La seconda metà della settimana

Forte maltempo al Sud con locali nubifragi dalla Sicilia verso la Calabria mentre, andando verso il fine settimana, si registra l’ingresso di venti più freddi. Ma il tempo che migliora al Nord (eccetto sul Piemonte occidentale dove nevicherà fino in pianura), e gradualmente al Centro-Sud. Tempo perturbato in Sardegna.