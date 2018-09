Maltempo: i temporali arrivano al Centro-Sud, allerta da Emilia a Sicilia

Tempo ancora instabile al Centro-Nord, con numerosi temporali pomeridiani a causa della depressione al centro della perturbazione numero 3 di settembre. Rimangono tuttavia elevate le temperature rispetto alle medie del periodo, con punte di 30 gradi soprattutto al Sud e sulle isole. Tornando al maltempo, dopo l’esordio al Nord, il fronte perturbato si sposta al Centro e al Sud.

Le zone a rischio

Secondo gli esperti del sito Meteo.it, ci si devono aspettare improvvisi rovesci e temporali su molti settori del Nord, del Centro, in Sardegna e, più isolati, anche sull’Appennino Meridionale e la Sicilia. In proposito, la Protezione Civile ha emesso l’allerta gialla per rischio idrogeologico per la Sicilia, la Basilicata, l’Emilia Romagna, il Lazio, il Molise, la Puglia e la Toscana, Si aggiungono l’Abruzzo, la Basilicata e il Veneto, in particolare sull’Alto Piave.

Le previsioni per domani

Domani, mercoledì 19 settembre, sarà una giornata caratterizzata dall’alternanza tra sole e momenti nuvolosi. Improvvisi acquazzoni e temporali, specie al pomeriggio, su Alpi, zone interne del Centro, Appennino Meridionale, Sicilia, Sardegna e, a carattere più isolato, anche le coste di Abruzzo, Molise e Puglia. Temperature con poche variazioni, sempre oltre la norma.