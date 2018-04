Vinitaly: sbarcano oggi gli 8 vini Fior Fiore Coop premiati dalla guida Vitae

Lanciati nell’autunno scorso in edizione limitata e subito rivelatisi una scommessa vincente, ora debuttano al Vinitaly 2018 in una degustazione che, dalle 11 alle 16 di mercoledì 18 aprile, li vedrà a fianco di 22 cantine premiate dalla guida Vitae con il sigillo del Tastevin. Si tratta degli 8 vini della linea Fior Fiore Coop, quelli valutati dal punto di vista sensoriale dell’Ais, l’Associazione Italiana Sommelier, presente all’evento.

Espressione dei territori

Le 8 etichette sono vini tipici e spumanti di alta qualità che rappresentano territorio e produzioni come Valdobbiadene Prosecco Superiore, Franciacorta Millesimato, Gewürztraminer dell’Alto Adige, Rosso di Toscana Bravìolo, Primitivo di Manduria, Lambrusco di Modena Casalguerro, Fiano di Avellino e Sauvignon dei Colli Orientali del Friuli. “Ma il numero è destinato ad aumentare”, annuncia Coop in una nota.

Tracciabilità della filiera

Si tratterà di nuovi vini Doc, Dop, Docg e Igt per la cui qualità, scrive ancora Coop, è prevista “l’intera tracciabilità della filiera sino all’azienda agricola e ai singoli vigneti, il controllo dei processi enologici delle cantine, rigorose verifiche sulle aziende agricole in riferimento ai trattamenti in campo ed alle varietà utilizzate ed il rispetto dell’etica nella filiera, con particolare riferimento al lavoro in vigna così come previsto nella campagna ‘Buoni e Giusti’ che coinvolge dal 2016 tutte le filiere ortofrutticole più a rischio”.

Fitofarmaci e dei solfiti al minimo

Limiti ristretti all’uso dei fitofarmaci e dei solfiti, per i vini, e per gli imballi è richiesto l’utilizzo di bottiglie in vetro scure per prevenire una possibile ossidazione del vino. Inoltre i tappi devono essere privi di inchiostro. “Un onore e un ulteriore modo per festeggiare il 2018, anno del settantesimo del nostro prodotto a marchio”, ha commentato Roberto Nanni (nella foto sopra), responsabile prodotto a marchio Coop, l’ingresso a Vinitaly.