Estate choc: dopo il caldo torrido, da oggi nubifragi e 10 gradi in meno

Dopo un sabato nella stretta del caldo africano con temperature da record, gli esperti de ‘ ilMeteo.it segnalano l’ennesimo brutto risveglio per gli amanti del caldo: temporali e grandine in Lombardia, Veneto, Alto Adige, per poi scendere fino al Ferrarese ed Emilia Romagna. Una situazione che si protrarrà fino a domenica sera e lunedì, rincarando la dose.

Dal caldo africano ai nubifragi. Regna l’instabilità in questa estate da choc. A 25 giorni dal suo inizio, la stagione non finisce infatti di sorprendere con i suoi cambi d’umore repentini e ben poco graditi a quanti si aspettavano la più classica delle vacanze all’insegna del sole e del bel tempo.

Da lunedì un crollo termico di 10 gradi

In arrivo veri e propri nubifragi dal Piemonte alla Lombardia, da Torino a Milano entro la mattinata di lunedì, con grandine in estensione a tutta la Lombardia e con crollo termico di 10 gradi o più. Tutti fenomeni, spiegano ancora gli esperti, diretti anche verso il Veneto e il resto del Nord, fino a toccare il Centro nella giornata di lunedì.

Piogge attese anche in Toscana e nel Lazio

Grave maltempo quindi su tutte le regioni settentrionali ma piogge sono attese anche in Toscana fino a Firenze, nel Lazio fino a Roma e in Sardegna, mentre pioggia, vento e freddo si scaglieranno nelle prossime ore senza pietà su Rimini, sulla Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo.

Fine settimana bollente: le notizie del 14 luglio

Fine settimana all’insegna del gran caldo in otto città italiane in particolare: a segnalarlo è il bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute, che sottolinea come le temperature toccheranno picchi fino a 36 gradi a Roma e Frosinone nella giornata di domenica.

Le città col bollino arancione per il weekend – il secondo livello di allerta su un totale di tre – sono Frosinone, Palermo, Perugia, Roma, Cagliari, Campobasso, Firenze e Latina, che segneranno temperature dai 31 ai 36 gradi.

Il livello 2 arancione, spiega il ministero, indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili.

Caldo torrido e temperature che toccheranno i 36 gradi: quello in arrivo si preannuncia come un fine settimana “bollente”. Ecco alcuni consigli dal ministero della Salute sui comportamenti da adottare durante la stagione estiva per proteggersi dal caldo.

– NON USCIRE NELLE ORE PIÙ CALDE: durante le giornate in cui viene previsto un rischio elevato, deve essere ridotta l’esposizione all’aria aperta nella fascia oraria compresa tra le 11.00 e le 18.00.

– MIGLIORARE L’AMBIENTE DOMESTICO E DI LAVORO: la misura più semplice è la schermatura delle finestre esposte a sud e a sud-ovest con tende e oscuranti regolabili (persiane, veneziane) che blocchino il passaggio della luce, ma non quello dell’aria. Efficace è naturalmente l’impiego dell’aria condizionata che tuttavia va impiegata con attenzione, evitando di regolare la temperatura a livelli troppo bassi rispetto alla temperatura esterna. Una temperatura tra 25-27°C con un basso tasso di umidità è sufficiente a garantire il benessere e non espone a bruschi sbalzi termici rispetto all’esterno. Sono da impiegare con cautela anche i ventilatori meccanici. Accelerano il movimento dell’aria, ma non abbassano la temperatura ambientale. Per questo il corpo continua a sudare: è perciò importante continuare ad assumere grandi quantità di liquidi. Quando la temperatura interna supera i 32°C, l’uso del ventilatore è sconsigliato perché non è efficace per combattere gli effetti del caldo.

– BERE MOLTI LIQUIDI: Bere molta acqua e mangiare frutta fresca è una misura essenziale per contrastare gli effetti del caldo. Soprattutto per gli anziani è necessario bere anche se non si sente lo stimolo della sete. Esistono tuttavia particolari condizioni di salute (come l’epilessia, le malattie del cuore, del rene o del fegato) per le quali l’assunzione eccessiva di liquidi è controindicata. Se si è affetti da qualche malattia è necessario consultare il medico prima di aumentare l’ingestione di liquidi. È necessario consultare il medico anche se si sta seguendo una cura che limita l’assunzione di liquidi o ne favorisce l’espulsione.

– NON BERE BEVANDE ALCOLICHE O BEVANDE CONTENENTI CAFFEINA: Fare pasti leggeri: la digestione è per il nostro organismo un vero e proprio lavoro che aumenta la produzione di calore nel corpo. Vestire comodi e leggeri, con indumenti di cotone, lino o fibre naturali (evitare le fibre sintetiche). All’aperto è utile indossare cappelli leggeri e di colore chiaro per proteggere la testa dal sole diretto.

– IN AUTO: ricordarsi di ventilare l’abitacolo prima di iniziare un viaggio, anche se la vettura è dotata di un impianto di ventilazione. In questo caso, regolare la temperatura su valori di circa 5 gradi inferiori alla temperatura esterna evitando di orientare le bocchette della climatizzazione direttamente sui passeggeri. Se ci si deve mettere in viaggio, evitare le ore più calde della giornata (specie se l’auto non è climatizzata) e tenere sempre in macchia una scorta d’acqua. Non lasciare mai neonati, bambini o animali in macchina, neanche per brevi periodi.

– EVITARE L’ESERCIZIO FISICO NELLE ORE PIÙ CALDE: In ogni caso, se si fa attività fisica, bisogna bere molti liquidi. Per gli sportivi può essere necessario compensare la perdita di elettroliti con gli integratori.

– OCCUPARSI DELLE PERSONE A RISCHIO: facendo visita almeno due volte al giorno e controllando che non mostrino sintomi di disturbi dovuti al caldo. Controllare neonati e bambini piccoli più spesso.

– ANIMALI: Dare molta acqua fresca agli animali domestici e lasciarla in una zona ombreggiata.