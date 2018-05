Meteo: tornano freddo e neve, al caldo mancano ancora 10 giorni

Tornano il freddo e la neve: per il caldo bisognerà aspettare ancora, almeno una decina di giorni, a quanto pare.

Sulle Alpi è arrivata qualche nevicata, ad esempio in Trentino Alto Adige. Pioggia e temperature in discesa si sono registrate in questi giorni sull’intero territorio e stamani anche la neve, soprattutto sulle cime più elevate, come al ghiacciaio Presena (2.852 metri di quota), a Peio (2.975 metri), a Vermiglio (2.735 metri), ma qualche fiocco è comparso anche ad esempio a Pinzolo (1.775 metri) a sul monte Bondone di Trento (1.490 metri).

Neve anche sul Terminillo

Fiocchi di neve anche al centro Italia, come sul monte Terminillo (Rieti). La neve, dopo una stagione invernale in cui si è sciato molto e complice il brusco calo delle temperature delle ultime ore, è tornata anche sul centro abitato della stazione sciistica del Reatino. Alcune immagini mostrano che a quota 1900 metri nel versante nord di Terminillo sono ancora presenti circa 2 metri di neve. Uno scenario inconsueto a metà maggio.

Ancora diversi giorni di bassa pressione

La bassa pressione che si è formata sull’Italia rimarrà intrappolata per più giorni, annunciano i meteorologi di 3bmeteo.com precisando che ci saranno piogge e temporali sparsi specie nelle zone interne e durante le ore centrali del giorno e neve sulle Alpi centro orientali fino ai 1.500 metri e sotto i 2000 metri anche sull’Appennino settentrionale.

La perturbazione che domenica ha raggiunto l’Italia ha dato il via ad una nuova fase meteo turbolenta, spiega l’esperto di 3bmeteo.com Francesco Nucera aggiungendo che tuttavia non pioverà sempre ma ci saranno momenti più asciutti e anche soleggiati. Qualche veloce fenomeno potrà inoltre aversi sul resto del Sud mentre andrà meglio altrove. Nella seconda parte della settimana, prosegue, lo spostamento del centro di bassa pressione coinciderà con uno smorzamento dell’instabilità. Le temperature, già scese al Nord, caleranno anche al Centro e poi al Sud.