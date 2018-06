Schiarite nel weekend: il sole torna al Nord, rischio temporali solo in montagna

Dopo i temporali degli ultimi giorni, le previsioni per il weekend puntano a un miglioramento delle condizioni meteo. A partire da domani, venerdì 15 giugno, rimarranno condizioni di instabilità atmosferica nelle zone interne di Lazio, Abruzzo, Molise, al Sud, sulla Sicilia, e su ampie porzioni della Sardegna, dove resterà alto già dal mattino il rischio di rovesci e temporali. Nel resto del Paese – fanno sapere gli esperti del sito Meteo.it, tempo migliore con schiarite a partire dal Nord-Ovest.

Più fresco al Sud

Sulle regioni settentrionali, l’eventuale instabilità si concentrerà soprattutto nelle ore pomeridiane e nelle zone montuose. Per quanto riguarda le temperature massime, sono in ulteriore lieve diminuzione al Sud e sulla Sicilia orientale, mentre saranno stazionarie o in lieve rialzo nel resto del Paese. Clima ventilato per venti da deboli a moderati settentrionali.

Il clima resta comunque estivo

“La tendenza per il fine settimana”, annunciano i meteorologi, “conferma un sabato ancora instabile soprattutto sul basso Lazio e nelle regioni meridionali e marginalmente ancora sulla Sicilia, con la formazione di rovesci o temporali soprattutto nel pomeriggio. Nel resto del Paese tempo nel complesso soleggiato. Per domenica il rischio di rovesci e locali temporali dovrebbe limitarsi alle ore pomeridiane e alle zone montuose della Penisola. Il clima resterà comunque estivo con temperature in lieve rialzo e senza un caldo eccessivo”.