Nozze il 1° settembre per Chiara Ferragni e Fedez: Ilary Blasi e Bebe Vio invitate vip

Fervono ormai i preparativi per il “royal wedding” all’italiana, quello tra la fashion blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez. C’è anche l’hashtag, #theferragnez, per le nozze, che si terranno con rito civile a Noto in 1° settembre e, manco a dirlo, ci sono gli inviti. Moltissimi i vip che assisteranno al sì della coppia più glamor e social del panorama italiano.

“Postate sui social”

Tra questi, Ilary Blasi e Francesco Totti. Ma sanno presente anche la campionessa paralimpica Bebe Vio, l’amico e collega dello sposo J-Ax e per i giudici di XFactor Manuel Agnelli. Sul fronte internazionale annunciata la presenza di Paris Hilton. Con una raccomandazione per tutti: postare sui social network quanto più foto possibile. Al bando la privacy, dunque.

C’è la data: Chiara Ferragni e Fedez convolano a nozze a Noto, le notizie del 12 aprile 2018

Sembra proprio che Chiara Ferragni e Fedez abbiano deciso il giorno e il luogo in cui si sposeranno. Secondo il settimanale Oggi, i neogenitori convoleranno a nozze a Noto, in Sicilia, il prossimo 31 agosto.

La proposta all’Arena di Verona

Dopo la <a href=”http://www.consumatrici.it/08/05/2017/sentimenti/cronaca-rosa/000102435/fedez-sul-palco-di-verona-ottiene-un-facile-e-commosso-si-da-chiara-ferragni”>proposta di matrimonio perfetta, davanti a 10.000 persone all’Arena di Verona avvenuta quasi un anno fa, anticipata da Dagospia, e la nascita del figlio Leone, sembra che i due stiano lavorando per il loro matrimonio perfetto.

Mini tour della sposa

La location sarebbe stata scelta dopo un mini tour che la futura sposa ha fatto nel dicembre scorso con mamma Marina Di Guardo e con le amiche del cuore (e collaboratrici), Martina Maccherone e Michela Gombacci. Una scelta non casuale: Marina Di Guardo è di origini siciliane, anche se la sua vita e quella delle sue tre figlie è sempre stata tra Cremona e Milano.

Fedez replica alle critiche sul piccolo Leone social: oggi tutte le coppie fanno così, le notizie del 5 aprile 2018

Non è vero che stanno sfruttando a dismisura un neonato solo a fini pubblicitari.

“I criteri per giudicare le capacità genitoriali non dovrebbero basarsi sulle foto social”: è la replica di Fedez a chi accusa lui e la compagna Chiara Ferragni di condividere troppo sui social le foto del loro Leone.

Secondo il rapper, “semplicemente si sta condividendo il momento più bello della propria vita, esattamente come farebbe qualsiasi famiglia della nostra generazione”.

Entrambi da sempre sui social

C’è da dire che la coppia ha sempre condiviso con i follower la propria vita, così come tutta la gravidanza: “Quando Chiara ha avuto problemi durante la gravidanza, i messaggi che le sono arrivati le hanno dato una forza incredibile”, ha sottolineato Fedez nella sua Instagram stories.

“Non è la foto di nostro figlio sui social che lo espone – ci ha tenuto poi a precisare – inevitabilmente nostro figlio sarebbe stato esposto al pubblico, non prendiamoci in giro”.

Una nuova dichiarazione d’amore

Poi il rapper affida a Instagram una nuova dichiarazione d’amore per Chiara e scrive: “Da soli siamo stelle, ma abbracciati siamo il sole” (vedi immagine in basso).

I video su Facebook: le notizie del 3 aprile

Il piccolo Leone Lucia (che si badi è un cognome, quello di Fedez) appena nato, è già diventato un fenomeno social. Grazie ai genitori, Chiara Ferragni e Fedez, che hanno postato un simpatico video anche su Facebook.

Ma i video continuano anche su Instagram. Ecco il piccolo Leone che sembra già guardare la telecamera, mentre la mamma Chiara, foto oin basso, sfoggia tette ben più consistenti di una volta.

Il primo scatto

Il neonato non poteva mancare la sua partecipazione ai “social” tanto amati dalla mamma, Chiara Ferragni, e dal babbo, Fedez, è così è arrivato il primo scatto del primogenito della coppia: Leone Lucia, il cui faccino appare tenerissimo tra i genitori. Lo vedete qui in basso e nell’immagine di apertura. Più in basso si esercita, invece, con gli “occhiali a specchio” rtipici dle apdre Fedez.

La notizia della nascita dapprima non ufficiale

Dopo qualche ora di singolare silenzio sui social, arriva una notizia molto attesa: è nato Leone Lucia, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez.

Chiara ha partorito il suo primo bebè nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Presente il neopapà Fedez, fotografato mano nella mano con la partoriente, e tutta la famiglia.

In molte si sono chiesti ieri perché il neonato si chiamasse Leone Lucia Ferragni. In realtà il nome è del bambino Leone, mentre Lucia è il vero cognome di Fedez, che si chiama all’anagrafe Federico leonardo Lucia, e Ferragni è il cognome della mamma. Nessun misterioro snobismo, dunque.

“Stanno tutti e due bene”, secondo una fonte vicina alla neo-mamma che ha parlato con Vanity Fair online, che arricchisce il sito con un ampio servizio fotografico sulla coppia.

Le notizie del 15 gennaio

E il pancino crebbe diventando (quasi) un pancione. La fashion blogger Chiara Ferragni mostra orgogliosa la sua gravidanza, ormai giunta all’ottavo mese. Lo fa su Instagram in un scatto con il compagno, il rapper Fedez, che bacia il ventre della donna all’interno del quale sta crescendo il piccolo Leone.

Il parto è previsto per la metà di febbraio e a seguire, dicono i ben informati, arriveranno le nozze.