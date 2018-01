Elena Fanchini: “Ho un tumore e non potrò andare alle Olimpiadi di sci”

“La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida, una cosa seria per cui sono costretta a fermarmi per curarmi”: queste le parole inattese della sciatrice azzurra Elena Fanchini, su Facebook. Elena ha comunicato lo stop per un serio problema di salute. Accertamenti clinici effettuati dalla Commissione Medica della Federsci sull’atleta azzurra hanno infatti “evidenziato una neoplasia di basso grado che potrà essere curata”.