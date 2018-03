Meteo: breve tregua, ma a fine settimana freddo con Burian2 e neve a Bologna

Niente di buono si annuncia per il meteo di questa settimana. E, soprattutto, c’è una nuova ondata di gelo per sabato 17 e domenica 18 marzo.

Secondo ilmeteo.it, infatti, una forte perturbazione è attesa per Giovedì 15 con maltempo generale al Centro-Nord e fenomeni più intensi sulla Liguria e sulla Toscana, temporali veloci dalla Sardegna verso Lazio e Campania e poi Puglia nella notte.

Un po’ di respiro Venerdì 16, quando il tempo migliorerà, ma per poco.

Infatti, subito dopo, lo scenario a scala europea inizierà a mutare, aria gelida dalla Siberia muoverà verso il continente europeo e sul bacino del Mediterraneo e sull’Italia sarà attivo nel corso del week-end di sabato 17 e Domenica 18 un ciclone italico.

Una nuova configurazione invernale

Tra Domenica sera e Lunedì 19 marzo, il Burian 2 o Burian Bis farà il suo ingresso dalla porta della Bora, innescando una configurazione invernale, con nevicate fino in pianura sull’Emilia Romagna, Marche, Umbria, inizialmente ancora basso Veneto, a quote basse sulla Toscana, poi sull’Abruzzo e Molise.

Bologna coperta dalla neve

Riteniamo la regione più colpita possa essere l’Emilia Romagna, con la città di Bologna coperta dalla neve (nella foto d’archivio qui sopra, piazza Maggore). Il gelo tardivo potrebbe continuare anche nei giorni successivi.

Le notizie dell’11 marzo

Niente clima primaverile. Anzi. C’è un avviso di avverse condizioni meteo del Dipartimento della protezione civile per temporali e venti forti in arrivo dal Nord al Centro.

Allerta arancione su Emilia-Romagna

Allerta arancione, in particolare, su Emilia-Romagna, zone nord occidentali della Toscana e su alcuni bacini della Liguria.

L’avviso prevede, in particolare, a partire dalla tarda serata di ieri, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sulla Liguria, in estensione durante la notte a Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, e dalla tarda mattinata della domenica anche a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana.

Rovesci di forte intensità

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal primo mattino di oggi si prevedono, infine, nevicate su Lombardia e Provincia autonoma di Trento, a quote superiori a 1200-1500 metri, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

L’avviso prevede anche, dalla mattinata di oggi, venti forti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte su Toscana, Umbria e Lazio.

Allerta arancione in Liguria e Emilia-Romagna

Sulla base dei fenomeni previsti, sottolinea il Dipartimento della Protezione civile, la Regione Liguria ha innalzato, dalla mattinata di oggi, domenica 11 marzo, il livello di allerta per rischio idraulico localizzato sulle zone centrali e di levante che passa da giallo ad arancione.

Allerta arancione valutata anche sull’Emilia-Romagna e sulle zone nord occidentali della Toscana. Allerta gialla confermata sui restanti settori della Liguria oltre che su alcuni bacini della Lombardia, del Piemonte, sui restanti settori della Toscana, sull’Umbria, su parte delle Marche e del Lazio.

La frana di Perarolo di Cadore (Belluno)

Permane infine l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.

La notizie del 10 marzo

Meteo: primavera annunciata, ma reale solo nelle regioni meridionali. Queste le previsioni dell’Agenzia Adnkronos per il week end del 10 e 11 marzo.

Al Nord: maltempo in rapida propagazione dal Nord-Ovest verso Lombardia e restanti settori entro sera con piogge e nevicate sulle Alpi dai 1.500 metri.

Al Centro: instabile su tirreniche e Umbria con fenomeni in propagazione dal pomeriggio anche verso l’Adriatico, migliora la sera da ovest.

Al Sud: in prevalenza soleggiato con addensamenti sparsi lungo le regioni tirreniche ma senza fenomeni. Venti: deboli meridionali. Mari: da mossi a poco mossi. Temperature: in rialzo.

Le previsioni di ilmeteo.it

Più allarmate, soprattutto epr domenica, le previsioni di il meteo.it, che annuncia per domenica 11 forte maltempo al Centro-Nord con nubifragi in Liguria, Lombardia, Toscana, Alpi e Prealpi, neve copiosa al Nord sopra i 1,300 metri.

Invece per la settimana prossima arrivano punte di caldo con 24°C al Sud e picchi di 28-29°C. La settimana prossima temperature in aumento anche al Nord.

Ma la primavera si avvicina: le previsioni del 7 marzo

La primavera è vicina. Ancora un po’ di pazienza a causa della perturbazione di origine atlantica che ha investito l’Italia continuerà a interessare buona parte delle regioni centro-meridionali. Sulla base delle previsioni, la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo a causa di temporali per oggi, mercoledì 7 marzo temporali, localmente anche molto intensi e accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento, su Campania, Basilicata e Calabria, specialmente sui settori tirrenici.

Venti di burrasca

Dal pomeriggio sono attesi inoltre venti di burrasca su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Una pausa la si avrà tra domani e dopo, giovedì 8 e venerdì 9 marzo, quando avanzerà l’alta pressione. Ma gli esperti del sito IlMeteo.it avvisa che fino a oggi continua a piovere anche al Nord. La neve cadrà sulle Alpi sopra i 900-1000 metri, sugli Appennini a 1200 metri circa.

Poi pausa con venti caldi africani

Nei due giorni successivi, un promontorio anticiclonico alimentato da venti caldi africani farà scoppiare la primavera su tutta Italia, con sole prevalente e clima gradevole su tutte le regioni. Poi, per il secondo weekend di marzo, una nuova intensa perturbazione raggiungerà il Nord e la Toscana, mentre al Sud si avrà un anticipo d’estate con quasi 30 gradi in Sardegna.