Terrorismo integralista islamico: 14 arresti in tutta Italia, sgominate 2 cellule

Operazione antiterrorismo coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo in diverse regioni italiane. L’indagine, condotta dalla polizia e dalla Guardia di finanza ha portato all’emissione di 14 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone accusata, a vario titolo, di far parte di una rete di supporto alle formazioni combattenti di matrice integralista islamica operanti in Siria.

Due distinte indagini

L’operazione è scattata al termine di due distinte indagini, coordinate dalla Procura nazionale: una condotta dagli uomini dello Scico e della Guardia di Finanza di Brescia, l’altra dal Servizio contrasto al terrorismo esterno dell’Antiterrorismo della Polizia.

Anche l’accusa di finanziamento

Il lavoro degli uomini delle Fiamme Gialle ha consentito di scoprire un’associazione a delinquere composta da 10 siriani e finalizzata al riciclaggio e all’abusiva attività di erogazione dei servizi di pagamento in diversi paesi, europei e non: oltre all’Italia, la Svezia, l’Ungheria e la Turchia. Per due di loro, inoltre, è scattata la contestazione di finanziamento al terrorismo: avrebbero raccolto fondi all’interno delle comunità islamiche per poi inviarli in Siria per il sostentamento dei gruppi terroristici.