Addio a Alessia e Martina, contestato il prete, voleva far pregare anche per il padre

Ora lo sa. Antonietta Gargiulo, la moglie di Luigi Capasso, il carabiniere assassino e suicida, è stata informata della morte delle figlie Alessia e Martina, di 8 e 14 anni. A darle la tragica notizia alcuni familiari, insieme ad un team di psicologi dell’ospedale San Camillo, dov’è ricoverata. La signora Gargiulo sarà seguita costantemente dagli psicologi: da due giorni non è più sedata, ma si trova ancora in terapia intensiva. Date le sue condizioni, non potrà essere al funerale delle figlie, in programma questa mattina, venerdì 9 marzo, alle 11, nella chiesa di San Valentino, a Cisterna. In occasione delle esequie nel comune è stata indetta una giornata di lutto cittadino.

Ultimo saluto per Alessia e Martina

Ultimo saluto ad Alessia e Martina, le due ragazze di 8 e 14 anni uccise dal padre, il carabiniere Luigi Capasso, poi suicidatosi nei giorni scorsi a Cisterna di Latina.

“Pregate anche per il padre”, e scatta la contestazione “Preghiamo anche per il padre”. Dopo avere ricordato a lungo Alessia e Martina, uccise dal padre, Luigi Capasso, il parroco della chiesa di Collina dei Pini, a Cisterna di Latina, ha voluto nella sua preghiera ricordare anche il padre delle due sorelle. Qualcuno dai banchi della chiesa ha contestato le parole del parroco e lui ha aggiunto, dopo un attimo di silenzio e commozione, “scusate ma la famiglia ha perdonato”. Intanto migliorano le condizioni della donna: le notizie del 7 marzo Migliorano le condizioni di Antonietta Gargiulo, la moglie di Luigi Capasso, il carabiniere killer, che il 28 febbraio scorso ha ucciso le due figlie di 8 e 14 anni prima di suicidarsi nella sua casa di Cisterna. La signora non è più sedata ed è ricoverata nella terapia intensiva del San Camillo di Roma. Per le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non le è stato ancora comunicato della morte delle figlie. Fissati per venerdì i funerali delle bambine Intanto sono stati fissati per domani, venerdì 9 marzo, i funerali di Alessia e Martina. Le esequie saranno celebrate alle 11 nella chiesa san Valentino, poco lontano dal residence di via Collina dei Pini. Pochi giorni fa, il 2 marzo, saltarono i funerali in chiesa per Capasso che dopo aver ferito gravemente la moglie ed ucciso le figlie si era suicidato dopo essersi barricato per ore nel loro appartamento. Per volontà della famiglia, la salma di Capasso era stata benedetta nel cimitero di Poggioreale. Le notizie del 5 marzo È riuscita l’operazione di rimozione del proiettile dal volto di Antonietta Gargiulo, la signora di 39 anni di Melito (Napoli), madre di Alessia e Martina, che il marito Luigi Capasso ha ucciso prima di suicidarsi, riprende , dopo giorni di coma indotto. Al suo capezzale, al San Camillo di Roma, i familiari che l’hanno raggiunta dalla Campania, subito dopo la strage di Latina. Resta in prognosi riservata Antonietta, ferita gravemente con tre colpi di pistola, resta in prognosi riservata, ma sarebbe fuori pericolo. Ma non sa ancora della morte delle due figlie.

La signora Gargiulo non respira ancora autonomamente e non può parlare ma risponde agli stimoli esterni di sanitari e parenti.

Le notizie del 4 marzo: 5.000 euro all’amante

Non finisce di sorprendere, neppure dopo la morte sua e delle sue figlie, l’appuntato dei carabinieri Luigi Capasso.

Nella busta che ha lasciato nella casa della tragedia, sono state trovate 5 buste sigillate

Una per il fratello Gennaro, con l’assegno da 10.000 euro per i funerali, e poi una alla sorella, un’altra al cognato, la quarta ai genitori. E, infine, c’è quella per un’altra donna di cui a Cisterna in molti sapevano e che era stata anche una delle ragioni della seprazione.

Ma era difficile pensare che, nel momento in cui si accingeva a stermmibare la sua famiglia e a porre fine alla sua stessa vita, Capasso pensasse anche a lasciare 5.000 euro alla sua amante. La busta e gli assegni sono stati sequestrati.

La donna dovrebbe essere convocata nei prossimi giorni dagli inquirenti, per acquisire altri elementi sulla situazione che ha provocata la tragedia.

Annullati i funerali in chiesa: le notizie del 3 marzo

Una decisione dei familiari, non della questura, ma quanto mai opportuna.

Sono saltati i funerali in chiesa a Secondigliano di Luigi Capasso, il carabiniere che ha ucciso le figlie, cercato di uccidere la moglie e poi si è ucciso. Per volontà della famiglia la salma è stata benedetta nel cimitero napoletano di Poggioreale.

Nessuna decisione sulle esequie, come da voci circolate, è stata adottata dalla Questura di Napoli che, attraverso i suoi dirigenti, ha riferito all’Agenzia Ansa che la scelta di non far giungere il feretro, come previsto, nella chiesa di Secondigliano, è stata adottata dai familiari di Capasso.

Le esequie erano state annunciate giovedì scorso proprio nella chiesa nella chiesa Missionari dei Sacri Cuori a Secondigliano. Per la città erano stati affissi anche i manifesti che annunciavano il rito per ieri, venerdì 2 marzo (come mostrano le due foto di questa pagina).

“Alessia, non ti preoccupare di papà…”

“Ciao Alessia, ho dei biglietti per andare a vedere le luminarie al Parco di Ariccia, ti farebbe piacere andarle a vedere domani con me?”. (…) Alessia: “Non lo so”. Luigi: “Non ti preoccupare di papà non ti faccio niente”. Alessia: “Lo so che tu non mi faresti mai del male”. Luigi: “No, mai mai”. Alessia: “Lo so… però non lo so, cioè subito, così”. Luigi: “Alessia se mai proviamo a stare insieme (…)”. Alessia: “Però da soli io non…”: è questa la telefonata tra Luigi Capasso e la figlia maggiore Alessia, del 9 dicembre scorso, trasmessa a “Pomeriggio cinque”.

La telefonata con la moglie del 9 dicembre 2017



La trasmissione di Canale5 ha trasmesso, ieri, anche la telefonata con la moglie del 9 dicembre scorso.

“E io – dice la signora al marito – col matrimonio sedici anni come sono stata? Dimmi sono stata felice sedici anni di matrimonio? Sono stata felice? Sono stata svergognata, tradita, maltrattata, picchiata… Sul posto di lavoro svergognata da tutta Cisterna come una che non se lo merita, perché lo sai che non me lo meritavo…” dice la donna. Che continua: “Perché non è solo l’episodio qua fuori, io e te sappiamo la verità.

Se era una volta che è successo, dici ‘io mi sto curando’… Io e te la sappiamo la verità…”.

E Luigi risponde: “Dammi la possibilità di avvicinarmi alle bambine, per favore”.

Antonietta: “Ma allora se io vedo mia figlia in ansia impaurita…”. (…) “Io non le obbligherò a fare niente perché tu le hai obbligate, le hai obbligate per anni a fare cose che non volevano, io non obbligo più nessuno”.

La mamma non sa ancora niente

È stata sottoposta ieri a un intervento maxillo-facciale alla mascella sinistra, colpita da un proiettile, ed è ancora ricoverata nella terapia intensiva dell’ospedale San Camillo di Roma Antonietta Gargiulo, la moglie del carabiniere autore della strage familiare di Cisterna di Latina. Secondo quanto si è appreso, il decorso post operatorio è buono. Le sue condizioni sono stazionarie, ma la prognosi rimane al momento riservata. La donna è ancora sedata e non avrebbe ancora saputo della morte delle figlie.

Latina: la Procura apre un’inchiesta per accertare le omissioni

La Procura di Latina indaga per accertare la presenza di eventuali omissioni e responsabilità nella vicenda di Luigi Capasso, il carabiniere che sparato alla ex moglie Antonietta Gargiulo e ha ucciso le due figlie per poi togliersi la vita due giorni fa a Cisterna. L’inchiesta dovrà accertare se vi siano responsabilità o omissioni da parte di istituzioni o soggetti che erano preposti a monitorare le condizioni psichiche dell’uomo e l’eventuale pericolo che correvano madre e figlie anche in considerazione degli esposti presentati dalla donna.

“Stiamo acquisendo ogni elemento utile – spiega il procuratore aggiunto di Latina, Carlo Lasperanza – ogni cosa che ci possa aiutare a ricostruire l’intera vicenda, da prima ancora dell’esposto presentato dalla donna a settembre. Stiamo accertando se ci siano eventuali responsabilità e se siano state attivate tutte le misure previste nei casi in cui si ravvisi una condizione di pericolo”.

Le notizie del 2 marzo

Latina: è stata una strage premeditata. è quanto ipotizzato fin da subito dagli inquirenti al termine del primo sopralluogo nella casa di Cisterna di Latina dopo che l’appuntato dei carabinieri, Luigi Capasso, aveva sparato alla moglie, ucciso le due figlie e si era tolto la vita.

A casa sua sono state trovate 5 lettere che il carabiniere aveva scritto ai genitori e ai fratelli e un assegno da 10mila euro, somma destinata ai funerali per se stesso, la moglie e le bimbe.