Mattarella: Lega e 5Stelle vogliono il voto a luglio, Pd e Forza Italia No

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’ultimo giro di consultazioni, davanti al “nulla di fatto”, ha deciso di varare un “governo neutrale e di garanzia” per consentire all’Italia di andare avanti nei prossimi mesi.

”È doveroso dar vita ad un nuovo governo. Non si può attendere”: afferma il presidente della Repubblica. “Laddove tra i partiti non si raggiungesse alcuna intesa” per un governo politico nei prossimi mesi “il governo neutrale dovrebbe concludere la sua attività a fine dicembre per andare subito dopo a elezioni”. “Non esiste una maggioranza con la sola lega e i Cinque Stelle e si è rivelata impraticabile una maggioranza M5s con Pd ed è stata sempre affermata da entrambe le parti l’impossibilità tra il centro-destra e Pd. Tutte queste indisponibilità mi sono state confermate questa mattina”, ha sottolineato il presidente della Repubblica.

Il governo di Mattarella, ottenendo la fiducia del Parlamento, potrebbe arrivare anche a dicembre, trovando un modo per approvare il contenimento dell’Iva e altre misure importanti.

Le preoccupazioni di Mattarella

“Il governo presieduto dall’onorevole Gentiloni – ha detto ancora Mattarella – che ringrazio per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo in questa situazione anomala ha esaurito la sua funzione e non può essere ulteriormente prorogato in quanto espresso da una maggioranza parlamentare che non c’è più”. “Ritengo che sia più rispettoso” della dinamica democratica che a “portare alle elezioni sia un governo non di parte”.

“L’ipotesi alternativa è indire nuove elezioni subito ma non vi sono tempi per il voto entro giugno, si potrebbero svolgere in piena estate ma finora è stato evitato perchè per gli italiani è difficile esercitare il voto, si potrebbe fissare in autunno”.

“Sarebbe la prima volta che il voto popolare non viene utilizzato e non produce alcun effetto. Scelgano i partiti con il loro libero comportamento e nella sede propria parlamentare. Cerchino una maggioranza politica per un governo neutrale entro l’anno oppure nuove elezioni subito, in autunno o nel mese di luglio”.

Poi ancora: “Mi compete far presente alcune preoccupazioni: che non vi sia tempo per approvare dopo il voto la legge di bilancio entro fine anno, con l’aumento dell’Iva e con gli effetti recessivi che questa tassa comporterebbe e il rischio di esporre la situazione finanziaria”.

Lega Nord e 5Stelle hanno subito detto no al presidente e rinadito l’intenzione di andare a votare a luglio, nella prima data utile.

La posizione di Pd e Forza Italia

Il segretario reggente Maurizio Martina del Pd condivide invece “il richiamo al senso di responsabilità” del Quirinale: “Ci auguriamo che venga ascoltato da tutte le forze politiche in queste ore. Il Pd non farà mancare il suo sostegno all’iniziativa preannunciata ora dal presidente”.

Nutre forti dubbi sul voto a luglio anche Forzas Italia: “Siamo pronti come sempre in ogni momento al voto, ma riteniamo che il voto in estate non sia il più adatto per garantire la partecipazione, come sottolineato anche dal Presidente Mattarella” ha detto la capogruppo a Montecitorio, Mariastella Gelmini.

Le riunioni iniziate alle 10 di stamattina

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per stamattina, lunedì 7 maggio, alle 10, un nuovo giro di consultazioni per la formazione del governo. Gli incontri al Quirinale si terranno in un unico giorno.

Dopo la visita al Quirinale ‘c’è stato un vertice imprevisto al gruppo della Lega alla Camera con la partecipazione di Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Giancarlo Giorgetti.

Al centro, si apprende ancora, le valutazioni sulla data delle prossime elezioni. “Come promesso lavorerò per dare un governo al paese e fino all’ultimo cercherò di far cadere i veti dall’una e dall’altra parte. Se questo non dovesse avvenire la data più vicina per votare è domenica 8 luglio. Sulla data è d’accordo anche Di Maio”, ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando Montecitorio. “Senza governo politico possibile data per votare è l’8 luglio”, ha ribadito anche il capo politico del M5S Luigi Di Maio.

La “profezia di Di Maio”

“Alle elezioni sono sicuro che ancora una volta gli italiani ci sorprenderanno – ha aggiunto Di Maio, facendo la sua “profezia” -, ma tutti i partiti si dovranno assumere la responsabilità di aver pensato ai loro interessi. Noi da oggi ci mettiamo in campagna elettorale e andiamo a raccontare questi due mesi di bugie”.

“Vi chiedo un grande sacrificio ad andare a votare (a luglio n.d.r.) ma io chiedo ai cittadini di mandare il M5S al governo visto che i partiti non lo hanno voluto”.

“Oggi ancora una volta il centrodestra di Salvini e Berlusconi si è ripresentato a chiedere un mandato per cercare i voti in Parlamento. Cioè Salvini ha scelto ancora una volta Berlusconi, ma soprattutto di formare un governo dei voltagabbana, dei traditori del mandato politico, è questo quello a cui stiamo assistendo, ancora una volta una scelta figlia di coalizioni finte e nessuna premura per la stabilità del Paese”.

“Ci siamo visti con Di Maio, abbiamo avviato un confronto, come ci ha chiesto il Quirinale”, ha aggiunto Giancarlo Giorgetti, presidente gruppo Lega alla Camera.

“Le strade sono due: un governo a guida centrodestra che in Parlamento trovi i numeri mancanti oppure l’altra soluzione è il ritorno alle urne”.

Silvio Berlusconi ha ribadito in agli alleati e anche stamani nel vertice prima di salire alle consultazioni. L’ex capo del governo ha inoltre chiarito che Forza Italia non darà nessun voto ad altre soluzioni prospettate dal Quirinale: “Non sono così folle – è il ragionamento di Berlusconi – da votare un governo che non avrebbe i numeri, perdendo consenso”.

Mattarella si pronuncia già stasera?

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che potrebbe parlare già questa sera, al termine dell’ultimo giro di consultazioni con i gruppi parlamentari, farà nei prossimi giorni le sue scelte. Sembra escluso che conceda al centrodestra di andare a cercare i voti, che sulla carta non ci sono, per un sostegno a un governo in Parlamento.

Discussioni nel centro-destra ieri fino a tarda sera. Il leader dei 5Stelle, Luigi Di Maio, aveva rilanciato – infatti – l’offerta di un governo “politico” tra grillini e Lega Nord. Salvini molto interessato alla proposta, ma Berlusconi lo ha stoppato, affermando che Forza Italia deve entrare nel governo o non se ne fa niente.

Verso un “governo di tregua”?

Difficile che il presidente della Repubblica riporti il paese alle urne ai primi di luglio, a 4 mesi dalle precdenti elezioni. Più probabile che, sfumate le possibilità di un accordo per un governo politico, Mattarella metta sul tavolo lo scenario di un governo “di tregua”, neutrale, con un premier indicato dal capo dello Stato, che cerchi di arrivare all’inizio del 2019, assicurando il varo della manovra in autunno, evitando l’aumento dell’Iva.

Oggi la delegazioni del centor-destra si presneterà unita da Mattarfella. Ma non si sa con quale proposta. I 5Stelle hanno ieri più volte ribadito, come la Lega, di essere ostili a un “governo del presidente”. Non si sa come farà oggi Mattarella a “trovare la quadra” tra posizioni così distanti.

Le sollecitazioni del Quirinale: notizie del 4 maggio

Il capo dello Stato ormai mette fretta ai partiti: “A distanza di due mesi – si sottolinea al Quirinale – le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di governo. Nei giorni scorsi – si rileva – è tramontata anche la possibilità di un’intesa tra il Movimento 5 Stelle e il Pd. Il presidente Mattarella svolgerà nuove consultazioni, in un’unica giornata, quella di lunedì per verificare se i partiti abbiano altre prospettive di maggioranze di governo”.

Altrimenti prenderà corpo quello che viene definito un “governo del presidente”, con un tecnico alla presidenza del Consiglio.

Il giro al Quirinale inizia con i 5Stelle

Il nuovo giro di consultazioni inizierà lunedì 7 maggio alle 10 con la delegazione del Movimento Cinque stelle. Seguirà quella del centro-destra che si presenterà al Colle in un’unica delegazione.

Poi di seguito le delegazioni degli altri partiti. Chiusura in serata con i presidenti di Camera e Senato. Lo si legge nel calendario delle consultazioni diffuso dal Quirinale.

Insomma lunedì, in un modo o nell’altro, si annuncia come una gironata decisiva,

Le notizie del 2 maggio

Dopo il fallimento dell’ipotesi di governo tra 5Stelle e Pd, bruciata dall’uscita di Matteo Renzi da Fabio Fazio, con l’ex segretario del Democratici che ha vanificato giocando d’anticipo la direzione dei Dem convocata per domani, 3 maggio, torna di nuovo in primo piano il leader della Lega, Matteo Salvini, che prova a prendere in mano le redini della trattativa per formare un governo.

Salvini: “Coi veti non si va da nessuna parte”