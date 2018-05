Simon&TheStars settimanale: Cancro esci dal limbo, Bilancia voglia di leggerezza

Cambiamenti nel cielo dell’amore per molti segni, questa settimana. Ecco di seguito un estratto dell’oroscopo del cuore che va dal 7 al 13 maggio di Simon & The Stars che si può approfondire in versione completa sul sito dell’astroblogger. Ma soprattutto, in libreria, con L’Oroscopo 2018 (Mondadori editore, 330 pagine, 13,90 euro) ci sono le novità di tutto l’anno.

Ariete

È tempo di sicurezza in amore. Non è un caso che molte coppie in questo periodo siano concentrate non tanto sulle emozioni in sé, quanto sugli aspetti pratici del cuore. Di qualunque cosa si tratti, è bello ritrovarsi accanto alle persone che amiamo, soprattutto se vivi un periodo di inimicizie e dissapori su altri fronti. Le storie che nascono a maggio, invece, sono aleatorie. Ciononostante, per i single questa può essere una settimana che intriga: attorno a sabato 12 non è poi così impossibile stupirsi di fronte ad un incontro del tutto inaspettato. Occhio però a non buttarti a capofitto.

Toro

Stiamo entrando nel vivo di un periodo di grandi sorprese. Se hai buttato il cuore in un cassetto, riproponendoti per sfiducia di non indossarlo più, adesso potresti tornare a ricrederci. Ancor di più con Mercurio che, da questo fine settimana, entra nel segno. Allo stesso modo, chi è in crisi da lungo tempo, sa che deve cambiare polarità. Lunedì 7 e martedì 8 sono due giornate nervose, soprattutto per questioni di ordine pratico. Diverso andamento invece attorno a giovedì 10, per progettare qualcosa di importante nella coppia: in arrivo proposte e dichiarazioni d’amore.

Gemelli

Con Venere nel segno, maggio si conferma il mese dell’amore, ma anche una settimana di chiarimenti. I Gemelli finalmente stanno andando verso un periodo di stabilità. Certo, se poi questa Venere romantica ma birichina ti sta creando interessi su più fronti (o se ti ha spinto in una storia clandestina), sarà difficile essere chiari e farsi capire: è presto parlare di scelte, ma prima o poi bisogna far scontento uno dei due gemelli. Interessante il weekend per dedicarsi all’arte dell’incontro, con possibilità di incontrare un ex durante un evento mondano: occhio alla giornata di domenica 13.

Cancro

Con Venere “dormiente” in Dodicesima casa, il cielo dell’amore potrebbe vivere una fase un po’ “sospesa”. Ne risente soprattutto chi ha per le mani una nuova frequentazione, perché vive in un “limbo” dove nulla accade e nulla si muove. In realtà in movimento ci sono le tue emozioni, ma forse è ancora prematuro definire chi siete e cosa volete. Ultimamente nei weekend avrai notato un certo nervosismo. Ancora questa settimana, tra sabato 12 e domenica 13 consiglio cautela: sul tavolo potrebbero esserci infatti discussioni (a volte spinose). Giornate intriganti per i single, quelle attorno a giovedì 10.

Leone

Questa settimana consente di fare qualche passo avanti adottando un atteggiamento più elastico. In questo senso, le giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 possono aiutare a chiudere un accordo mentre le giornate del weekend hanno un cielo di grande recupero. In particolare, sabato 12 può regalare ai cuori solitari il jolly di un incontro fortunato. Bisogna sforzarsi di frequentare un po’ di più la scena sociale: negli ultimi tempi il Leone sembra aver affidato le conoscenze soprattutto al mondo virtuale e si è precluso, un po’ per indecisione e un po’ per insicurezza, il gusto della conquista.

Vergine

Per alcune coppie è il momento di un “tagliando di controllo”. Mi riferisco alle relazioni più recenti. Per alcuni arriva il fatidico momento del “cosa siamo?” o del “cosa possiamo diventare insieme?”. Solitamente ci vai con i piedi di piombo e non prendi “abbagli”, ma se nell’altro c’è qualcosa che non ti quadra, è il momento di chiedere. Anche le coppie più rodate sentono il bisogno di rimettere in pari la bilancia. Non si parla di scontri accesi, ma di un dialogo costruttivo. Single ai banchi di partenza: da metà maggio parte una nuova stagione degli incontri.

Bilancia

Il clima si fa via via più sereno e disteso. Qualcuno potrebbe decidere di dichiarare “chiusa” la crisi e andare avanti. Per i cuori solitari, Venere a favore è l’espressione di una nuova “voglia di leggerezza”. Bellissime le giornate di lunedì 7 e martedì 8, quando agli influssi di Venere si aggiungono quelli di una bellissima Luna in Acquario. Mi rendo conto che sono le giornate in cui si esce di meno, ma fossi in te un giretto lo farei. In alcuni casi, i colpi di scena riguardano una vecchia fiamma che riappare in una nuova veste. Attenzione, però, a ciò che non ha funzionato in passato.

Scorpione

In questo periodo potresti attraversare una fase di nervosismo. Soprattutto chi ha per le mani una conoscenza recente, rischia di non lasciarne passare una. Cerca di non giocare troppo al gatto e al topo con l’altro. Per chi invece un amore lo sta cercando, giovedì 10 è una giornata che promette bene. Per molti single (specie per quelli più “incalliti”) arriva però il momento di aprire il cuore. Inizia per molte coppie una fase di definizione: qualcuno a sorpresa potrebbe decidere di fare sul serio. O, al contrario, potrebbe dar voce ad un dubbio che nelle scorse settimane era più vago e indistinto.

Sagittario

Qualche impazienza arriva anche in amore. In questo periodo potresti avvertire come più “stringenti” piccoli doveri quotidiani dello stare insieme. Nulla di preoccupante. Se poi pensiamo che gli ultimi due anni vissuti con Saturno nel segno hanno compresso questo desiderio di esplorazione, è normale oggi avvertire qualche limite in più. Le giornate tra mercoledì 9 e giovedì 10 sono le più polemiche. In questo periodo non dire tutto ciò che pensi, le tue parole potrebbero essere equivocate. Single meglio dalla prossima settimana.

Capricorno

Tra pochi giorni Venere andrà in opposizione e sarà naturale voler capire che futuro dare al rapporto. Chi si definisce innamorato, fa sul serio e cerca pari requisiti. Lo stesso vale per i single. Si cercano persone con le idee chiare. Certo, essere innamorati di una persona già impegnata complica un po’ le cose, ma Marte nel segno dona la giusta determinazione per mettere alle strette un partner. Bellissima la giornata di giovedì 10 per ricevere (e accettare un invito). Piccolo calo durante il weekend: possibili alcune discussioni.

Acquario

Ciò che mi colpisce è che questo “nuovo” Acquario non ha più paura di smuovere le acque. Nelle relazioni affettive, questa Venere in Gemelli potrebbe aiutare ad alzare la testa. Questo è un Acquario più partecipe alla vita di coppia. Le giornate di sabato 12 e domenica 13, per esempio consentono di esprimere a chiare lettere un’esigenza. L’unica raccomandazione è di non eccedere nei toni. Bello il cielo dei single, Venere è generosa di incontri soprattutto nelle giornate del weekend. In molti casi, si tratta di conoscenze che spiazzano. O di un ex che rimescola le carte del cuore.

Pesci

Con Venere in quadratura, non è facile ritrovare una certa leggerezza nel cuore. Ne sanno qualcosa i single. Ma in diversi casi, ciò che manca è una spinta emotivo-passionale. Prima di prendere decisioni “definitive”, datti tempo. Anche perché da qui a fine mese alcune situazioni potrebbero sorprenderti positivamente. Questo, nel complesso, è un cielo positivo e nella maggior parte dei casi non vedo problemi “seri”. Giovedì 10 è una giornata in movimento, sia per le novità del cuore che per alcune questioni legate ad un viaggio o una casa. Si parla di convivenza?