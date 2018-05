Governo: oggi nuovo giro al Quirinale, Berlusconi e Salvini divisi sui 5Stelle

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per stamattina, lunedì 7 maggio, alle 10, un nuovo giro di consultazioni per la formazione del governo. Gli incontri al Quirinale si terranno in un unico giorno.

Discussioni nel centro-destra ieri fino a tarda sera. Il leader dei 5Stelle, Luigi Di Maio, aveva rilanciato – infatti – l’offerta di un governo “politico” tra grillini e Lega Nord. Salvini molto interessato alla proposta, ma Berlusconi lo ha stoppato, affermando che Forza Italia deve entrare nel governo o non se ne fa niente.

Oggi la delegazioni del centor-destra si presneterà unita da Mattarfella. Ma non si sa con quale proposta. I 5Stelle hanno ieri più volte ribadito, come la Lega, di essere ostili a un “governo del presidente”. Non si sa come farà oggi Mattarella a “trovare la quadra” tra posizioni così distanti.

Le sollecitazioni del Quirinale: notizie del 4 maggio

Il capo dello Stato ormai mette fretta ai partiti: “A distanza di due mesi – si sottolinea al Quirinale – le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di governo. Nei giorni scorsi – si rileva – è tramontata anche la possibilità di un’intesa tra il Movimento 5 Stelle e il Pd. Il presidente Mattarella svolgerà nuove consultazioni, in un’unica giornata, quella di lunedì per verificare se i partiti abbiano altre prospettive di maggioranze di governo”.

Altrimenti prenderà corpo quello che viene definito un “governo del presidente”, con un tecnico alla presidenza del Consiglio.

Il giro al Quirinale inizia con i 5Stelle

Il nuovo giro di consultazioni inizierà lunedì 7 maggio alle 10 con la delegazione del Movimento Cinque stelle. Seguirà quella del centro-destra che si presenterà al Colle in un’unica delegazione.

Poi di seguito le delegazioni degli altri partiti. Chiusura in serata con i presidenti di Camera e Senato. Lo si legge nel calendario delle consultazioni diffuso dal Quirinale.

Insomma lunedì, in un modo o nell’altro, si annuncia come una gironata decisiva,

Le notizie del 2 maggio

Dopo il fallimento dell’ipotesi di governo tra 5Stelle e Pd, bruciata dall’uscita di Matteo Renzi da Fabio Fazio, con l’ex segretario del Democratici che ha vanificato giocando d’anticipo la direzione dei Dem convocata per domani, 3 maggio, torna di nuovo in primo piano il leader della Lega, Matteo Salvini, che prova a prendere in mano le redini della trattativa per formare un governo.

Salvini: “Coi veti non si va da nessuna parte”