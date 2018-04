Davis: Italia-Francia 1-1, alle 14 il doppio con Fognini-Bolelli (Supertennis tv)

Corrado Barazzutti ha deciso. Fabio Fognini oggi tornerà in campo anche per il doppio, dopo aver portato ieri all’Italia il punto del pareggio. La coppia azzurra sarà formata da Fabio e Simone Bolelli. Alle 14 diretta su Supertennis tv.

Gli azzurri affronteranno un osso molto duro: i super-specialisti francesi di doppio Herbert-Mahut.

Alla vigilia degli ultimi due singolari di domani, il doppio potrà dare un punto decisivo alla sfida Italia-Francia, per ora ferma sull’1 a 1 dopo la prima giornata di Genova.

Tre ore e mezza ieri per Fognini

Fabio Fognini vince dopo tre ore e mezza in quattro set contro il numero due francese Chardy: 6-3 il punteggio del quarto set. Andreas Seppi perde in 5 set con il numero 1 francese Pouille. Perfetto equilibro tra Italia e Francia a Genova dopo la prima giornata.

Domani scende in campo il doppio, probabilmente con Fabio Fognini ancora impegnato, al posto di uno dei due della coppia prevista Lorenzi- Bolelli. Ma Barazzuttio ha ancora una notte per decidere, anche perché domenica Fabio sarà ancora impegnato nel singolare.

Una giornata di alti e bassi

Genova: ci vorrà il quinto set per assegnare il primo punto nei quarti di finale di Davis tra Italia e Francia che si stanno disputando a Genova.

Il francese Pouille, numero 11 del tennis mondiale, parte benissimo, aggiudicandosi i primi due set per 6-3, 6-2. Sembra non esserci partita per Seppi.

Ma il bolzanino, spinto all’angolo dal capitano Corrado Barazzutti, rinasce e conquista il terzo set per 6-4 e il quarto per 6-3. Si va al quinto in una partita dai due volti. Purtroppo Andreas si smarrisce di nuovo nel quinto set, che finisce 6-1 per il francese. Il primo punto di questa sfida va alla Francia.

Fognini perde il primo set al tie break

Ora tocca a Fabio Fognini (nella foto qui sora e in basso) rimettere in parità il confronto. Ma a Fabio va male il primo, combattutissimo set. L’italiano e il francese si equivalgono fino al 6-6, poi – dopo oltre un’ora – Fognini lascia spazio a Chardy per 7-6. Primo punto ancora alla Francia. Situazione pericolosa per gli azzurri.

Ma Fabio domina il 2°

Tutt’altro Fognini nel secondo set. Fabio non dà scampo a Chardy e si chiude con un secco 6-2, che sembre recare buoni auspici per il terzo sul punteggio di 1 a 1..

Con poco meno di due ore giocate si inizia il terzo set.

E porta a casa anche il 3° set

Bastano 50 minuti a Fognini per portare a casa anche il terzo set. Fabio, come nel secondo set, è partito con un break di ritardo, ma ha subito recuperato e non ha più dato spazio al francese: 6-2 anche in questo set e 2-1 per Fognini. Si va al quarto.

Il difficile appuntamento con la Francia

Un difficile appuntamento in Coppa Davis dell’Italia con la Francia. Sarà la sfida tra Andreas Seppi (nella foto) e Luca Pouille ad aprire, stamattina, venerdì 6 aprile, alle 11,30, il quarto di finale di Coppa Davis in programma a Genova con i francesi.

Fabio Fognini contro Jeremy Chardy

A seguire toccherà a Fabio Fognini (nella foto qui sopra) contro Jeremy Chardy.

Fabio è avanti 3-1 nei confronti diretti, ma l’unica sconfitta è arrivata poche settimane fa, sul cemento di Indian Wells. Oggi, però, si gioca sulla terra

Domani il doppio

Sabato sarà il giorno del doppio con la sfida tra gli azzurri Lorenzi e Bolelli e i francesi Herbert e Mahut. Domenica gli ultimi singolari a sfidanti invertiti. Al sorteggio, avvenuto nella storica cornice di Palazzo San Giorgio, hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah, il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l’ambasciatore del tennis italiano nel mondo, Nicola Pietrangeli. Le palline sono state estratte dall’urna dal giudice arbitro Stefan Fransson.

In tv su Supertennis

La diretta tv sarà assicurata da Supertennis, sul canale 64 del digitale terrestre.