Ancora caldo e afa, ma temporali al Nord: allerta su Lombardia e Veneto

Ancora caldo e afa che insisteranno per tutta la settimana su gran parte d’Italia creando problemi anche la notte. Ma dopo i temporali sul Meridione dei giorni scorsi, ora l’instabilità torna a riaffacciarsi anche al Nord, dove potrebbe registrarsi anche una leggera flessione delle temperature. Sono le previsioni degli esperti del sito IlMeteo.it, secondo cui “al Sud e sulle Isole, invece, il tempo un po’ più stabile verrà accompagnato da un’intensificazione del caldo, specie nella seconda parte della settimana quando le temperature torneranno più diffusamente sopra la media”.

Le previsioni per oggi

Per quanto riguarda le previsioni per oggi, lunedì 6 agosto, la giornata sarà all’insegna dell’instabilità al Nord con possibili temporali inizialmente localizzati sull’alta Lombardia, ma in estensione a tutte le Alpi, pianure del Nord-Ovest e Nord Appennino, con tendenza a insistere in parte anche in serata. Più soleggiato altrove, ma con possibili brevi temporali lungo l’Appennino centro-meridionale e sulle isole maggiori. Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, senza grandi variazioni altrove con picchi fino a 34-37 gradi. Venti deboli a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Protezione Civile: ecco dove stare attenti

Va aggiunto che la Protezione Civile ha emesso l’allerta gialla di ordinaria criticità per il rischio di temporali sulla Lombardia e sulla Sicilia. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico sull’Abruzzo e sul Veneto. L’ordinaria criticità (allerta gialla) per rischio idrogeologico nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (Belluno), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Domani ancora parziale instabilità

Invece domani, martedì 7 agosto, il tempo sarà ancora instabile fra Piemonte e Ovest Lombardia con qualche temporale fin dal mattino; nel resto del Paese tempo soleggiato. Nel corso del pomeriggio possibile sviluppo di temporali lungo le catene montuose della penisola e in Sardegna, con parziali sconfinamenti verso le vicine pianure. Alla sera insistono condizioni di instabilità su Alpi e Nord-Ovest. Caldo afoso, ma con temperature in lieve calo al Nord.