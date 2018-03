Astori: morte per bradiaritmia, restituito il corpo alla famiglia

Si chiama “bradiaritmia”: il cuore è come se frenasse. Poi arriva il decesso. Il referto stilato al termine dell’autopsia, condotta stamattina a Udine sul corpo di Davide Astori, parla di “Morte cardiaca senza evidenza macroscopica, verosimilente su base bradiaritmica”. Ma le analisi non sono finite. Per capire la causa della morte saranno invece necessari approfonditi esami istologici i cui risultati si conosceranno tra due 60 giorni. Il Pm: “Sembra una morte naturale…” “Dalle prime rilevazioni non sembrerebbe trattarsi di cause esterne diverse da quelle di una morte naturale – ha spiegato il pm Antonio De Nicolo – Prudenzialmente i nostri consulenti spiegano che si dovrà attendere l’esito degli esami istologici per un pronunciamento definitivo. Hanno chiesto 60 giorni di tempo. E da quel momento avremo un quadro completo”. Domani la salma arriva a Coverciano per la camera ardente La procura di Udine ha poi dato il via libera per la restituzione della salma ai familiari e il rientro in Toscana. Il corpo raggiungerà domani il centro federale di Coverciano, a Firenze, dove verrà allestita la camera ardente, aperta dalle 15 alle 23. Giovedì mattina i funerali a Santa Croce. Che cos’è la bradiaritmia La bradiaritmia è un’aritmia che si caratterizza per un disturbo nella formazione o nella conduzione dell’impulso elettrico del cuore. “Le aritmie lente – spiega al corriere.it la professoressa Silvia Priori, ordinario di Cardiologia dell’Università di Pavia, Direttore Scientifico Fondazione Salvatore Maugeri (nella foto qui sopra) – possono essere causate da molti tipi di malattie legate alla trasmissione dell’impulso cardiaco: cardiomiopatie, oppure malattie genetiche come la laminopatia (un disturbo del cuore che non si contrae bene e si verifica un blocco nel passaggio dell’elettricità tra l’atrio e il ventricolo) o la sindrome di Brugada, per la quale le aritmie insorgono soprattutto durante il sonno”. Poi la professoressa aggiunge: “L’impulso cardiaco parte da cellule che si chiamano ‘pacemaker’, localizzate nell’atrio destro del cuore. In altre zone del cuore sono dislocati altri pacemaker che, nei soggetti sani, in caso di malfunzionamento dei primi, entrano in funzione e agiscono come sistema di scorta. Se l’intero meccanismo non si attiva, il motivo è certamente una malattia, molto probabilmente di natura genetica”. Si attendono ora gli altri esami per una risposta forse definitiva. Il fratello Marco in mattinata ha nominato un consulente Mentre è in corso l’autopsia sul corpo di Davide Astori, a Udine, si apprende che la famiglia del difensore e capitano della Fiorentina ha nominato un consulente. “Il senso della nostra presenza è avere un interlocutore che aiutasse la famiglia a capire cosa sta succedendo, a capire cosa è successo per elaborare il lutto”, ha spiegato l’avvocato Virio Nuzzolese dello studio Campeis presente al conferimento dell’incarico per conto del legale della famiglia Astori, l’avvocato Francesco Zonca di Bergamo. “L’auspicio della famiglia è che venga archiviata l’inchiesta il prima possibile per una tragica fatalità, imprevedibile, inevitabile e ineluttabile”. Ma intanto la famiglia fa tutto il possibile per conoscere nel modo giusto i particolari della tragedia. I periti nominati in Procura La Procura ha conferito stamattina al direttore del Centro di patologia vascolare dell’Università di Padova professor Gaetano Thiene e all’anatomopatologo dottor Carlo Moreschi l’incarico di effettuare gli esami autoptici sul corpo di Davide Astori. I due esperti sono giunti alle 10,15 in Procura e si sono diretti nella sezione di Polizia giudiziaria dei carabinieri dove hanno ricevuto l’incarico. Il mandato che è stato loro affidato è quello di individuare le cause della morte del capitano della Fiorentina. A Udine ci sono il fratello Marco e uno zio di Davide A Udine sono rimasti ancora il fratello Marco e uno zio del calciatore, per le pratiche del trasferimento della salma che domani arriverà a Coverciano. Il resto della famiglia è ripartito invece ieri per tornare a casa, dove sarà poi tumulata la salma del giocatore a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo. Respinta l’istanza della Fiorentina Anche il club Viola ha chiesto di poter nominare un proprio consulente all’autopsia, ma la Procura ha respinto la richiesta. La spiegazione la dà l’avvocato Raffaele Conte, nominato legale del club toscano: “Non lo abbiamo chiesto a tutela della società, ma perché tenevamo a partecipare per sapere quali sono le cause della morte anche quale persona offesa o danneggiata dall’eventuale reato”. Ma la Procura non ha voluto sovrapposizioni, perché la Fiorentina potrebbe anche finire sotto accusa, anche se in pochi ci credono. I funerali giovedì prossimo in Santa Croce Si terranno giovedì prossimo a Firenze in Santa Croce i funerali di Davide Astori. La camera ardente, invece, sarà aperta domani, mercoledì 7 marzo, a Coverciano, la cittadella del calcio della nazionale, della quale anche Astori ha fatto parte, vestendo 14 volte la maglia azzurra. Intanto la Fiorentina e il Cagliari (la squadra in cui ha giocato per 6 anni) hanno deciso di ritirare la sua maglia, la numero 13, che non gli ha portato per niente fortuna. Udine apre un’inchiesta Intanto il procuratore capo di Udine, Antonio de Nicolò, ha comunicato l’apertura di un processo penale per omicidio colposo, definendolo un “atto dovuto”: “Abbiamo aperto un procedimento penale con ipotesi di omicidio colposo, allo stato attuale a carico di ignoti, e abbiamo disposto l’autopsia”: l’esame è stato affidato al medico legale Carlo Moreschi e all’anatomopatologo Gaetano Thiene, dell’Università di Padova. La Fiorentina: “Ora silenzio e rispetto” “La Fiorentina, ancora sotto shock per il drammatico momento, chiede silenzio e rispetto, da parte di tutti.”: con questa breve nota sul proprio sito internet, la società viola ha voluto replicare alle tante ed incontrollate voci che per tutto il giorno si sono rincorse riguardo a eventuali iniziative in ricordo di Davide Astori e a sostegno della sua famiglia. Iniziative che, fanno sapere dal club viola, saranno valutate prossimamente in accordo con i familiari del capitano scomparso improvvisamente nella notte tra sabato e domenica. Adesso, però, la tragedia è ancora fresca e ciò impone “solo silenzio e rispetto da parte di tutti”. I funerali giovedì mattina a Santa Croce I funerali si celebreranno a Firenze giovedì 7 marzo (alle ore 10) nella Basilica di Santa Croce. La compagna del difensore, Francesca Fioretti, madre della piccola Vittoria, e la Fiorentina, l’hanno spuntata, anche perché il giocatore si sentiva ormai un fiorentino. La decisione è stata concordata con i familiari di Astori, che vivono dove è nato il difensore della Fiorentina, a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo.

Lutto cittadino a Firenze il giorno dei funerali

Firenze, intanto, è pronta a proclamare il lutto cittadino in coincidenza con il giorno delle esequie del capitano della Fiorentina (qui il video ricordo di Viola Channel). Nella foto in basso e in quella di apertura di pagina: Davide Astori, la compagna Francesca e la figlia di 2 anni Vittoria in momenti di felicità. La morte repentina del capitano della Fiorentina Davide Astori, capitano della Fiorentina di 31 anni, è morto la notte scorso in un albergo di Udine, per cause non ancora precisate. Il giocatore, che aveva 31 anni, era con la squadra, per giocare la partita di oggi, Udinese-Fiorentina, che è stata rinviata. Qui in basso l’annuncio sul sito dei Viola. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. vista anche la grande ondata di commozione che attraversa la città. Astori aveva una bella compagna, Francesca Fioretti, ex Grande Fratello e Pechino Express, che era rimasta a Firenze, anche per seguire la loro bambina di 2 anni, che si chiama Vittoria (nella foto in basso la famiglia riunita). Davide e Francesca si erano conosciuti, ormai qualche anno fa, durante un viaggio in Vietnam.

Pochi giorni fa Francesca Fioretti aveva postato sulla sua pagina Instagram la foto che vederte in basso: sono le mani di Vittoria che impastano. Tante le espressioni di cordoglio anche su questa pagina. In giornata l’autopsia, il Procuratore di Udine: “Morto per cause naturali”

Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia sul corpo del difensore deceduto per scoprire le ragioni della morte. Appena mercoledì 28 febbraio Astori, come tutta la squadra, si era sottoposto alle visite mediche previste ogni 6 mesi (elettrocardiogramma, analisi del sangue) risultando idoneo. Intanto il Procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, ha dichiarato che il capitano della Fiorentina è morto “per cause naturali”, anche se si fatica a crederlo per un calciatore profesisonista. Partite rinviate Poco dopo si è saputo che anche Genoa-Cagliari, che doveva giocarsi alle 12,30, è stata rinviata. Astori, infatti, aveva giocato per 6 anni a Cagliari (in basso la foto di Astori con la maglia del Cagliari). Il difensore aveva giocato anche con la Roma ed era un “Prodotto” delle giovanili del Milan. Insomma sono diverse le squadre di serie A coinvolte dal lutto direttamente. Damiano Tommasi, dell’Associazione calciatori, ha chiesto al commissario Malagò di sospendere tutte le partite di oggi. Ma è stato il commissario Roberto Fabbricini a confermare il rinvio dell’intera giornata di serie A. Dopo qualche ora si è saputo che anche le partite della serie B sarebbero state rinviate. Disposto un minuto di raccoglimento per le gare dei campionati minori.

Arresto cardiocircolatorio A causare la morte di Davide Astori sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. Il capitano della Fiorentina e difensore della nazionale, al momento del decesso si trovava nell’albergo “La di Moret” in ritiro insieme con la squadra in vista della partita con l’Udinese. L’incontro è stato rinviato per decisione del commissario della Lega Calcio, Giovani Malagò. La nota della società viola La Viola ha emesos una nota ufficiale: “La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che è scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da malore. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori”. Non erano notre in passato problemi di salute che potevano far prevedere la scomparsa di Astori, tanto che la Fiorentina stava per rinnovargli il contratto. Andrea Della Valle: “Era speciale”

“È una tragedia immensa, una dura prova per tutti noi. Davide era un punto di riferimento per la squadra. Adesso i ragazzi dovranno trovare la forza di reagire”: questo il commento del presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle (nella foton qui sopra). Della Valle ha poirivelato che “lunedì Astori avrebbe firmato il rinnovo del contratto per chiudere la carriera con la maglia viola. Lo shock è ancora troppo forte. Davide aveva grandi qualità umane e tecniche. Certo, ora è facile dirlo di tutti, ma lui aveva qualcosa di speciale e chi lo ha conosciuto lo sa”.

Il cordoglio dell’Uefa “Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici del capitano della Fiorentina e giocatore della nazionale italiana, Davide Astori, scomparso improvvisamente la scorsa notte”: anche l’Uefa esprime con un messaggio su Twitter il suo cordoglio per la morte del difensore viola.

L’impegnativo ricordo di Gigi Buffon

Molto impegnativo il commento di Gigi Buffon che posta: “Ciao caro Asto, difficilmente ho espresso pubblicamente un pensiero riguardo una persona, perché ho sempre lasciato che la bellezza e l’unicità di rapporti, di reciproca stima e affetto, non venissero strumentalizzati o gettati in pasto a chi non ha la delicatezza per rispettare certi legami. Nel tuo caso, sento di fare un’eccezione alla mia regola, perché hai una moglie giovane e dei familiari che staranno soffrendo, ma soprattutto la tua piccola bimba, merita di sapere che il suo papà era a tutti gli effetti una persone perbene…..una grande eprsona perbene…

Eri l’espressione migliore di un mondo antico, superato, nel quale valori come l’altruismo, l’eleganza, l’educazione e il rispetto verso il prossimo, la facevano da padroni. Complimenti davvero, – conclude Buffon – sei stata una delle migliori figure sportive nella quale mi sono imbattuto.

R.I.P. Il tuo folle Gigi”.