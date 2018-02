Pamela, il gip: “Il nigeriano non ha ucciso la ragazza”

C’è un nuovo indagato per la morte di Pamela Mastropietro. Al momento non sono state diffuse le sue generalità complete, ma solo le iniziali, L.D., si sa che è un amico di Innocent Oseghale (per il quale è stato escluso l’omicidio nel decreto di convalida dell’arresto) e che anche lui è uno spacciatore nigeriano. A lui la ragazza e l’uomo già arrestato si sarebbero rivolti per acquistare hashish allo Stadio dei Pini di Macerata.

Sembrava voler andare a Roma

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, Pamela pagò con i 30 euro ricevuti il giorno prima di allontanarsi dalla comunità Pars. Dopodiché ha acquistato una siringa, plausibilmente per iniettarsi altre sostanze, diverse da quelle leggere. “La ragazza, il 30 gennaio, quand’è morta, cercava a Macerata la droga”, ha commentato il procuratore Giovanni Giorgio, “ma all’uomo a cui aveva chiesto il giorno prima l’autostop disse che sarebbe voluta tornare a casa, a Roma. Purtroppo, poi, girando per Macerata ha incontrato il ragazzo nigeriano ai Giardini Diaz e l’ha seguito”.

L’ipotesi overdone

Per Oseghale rimangono le accuse valide per l’arresto di occultamento e vilipendio di cadavere. Il giudice, confermano fonti giudiziarie, ha ritenuto non vi fosse fosse prova certa per sostenere l’addebito di omicidio per il quale Oseghale resta indagato. Secondo quando ha dichiarato, rimane l’overdose da eroina o altra sostanza pesante come motivo della morte: “Pamela ha avuto una crisi e io sono scappato”, ha infatti detto lo straniero.

Omicidio e occultamento di cadavere: queste le accuse formulate contro il nigeriano spacciatore che ha vissuto le ultime ore di vita con la diciottenne Pamela Mastropietro.

Dopo una notte di accertamenti e un lungo interrogatorio notturno è stato fermato per due gravi reati, anche se l’autopsia non ha sciolto ancora il giallo sulle cause della morte, e cioè se la ragazza è stata uccisa o è rimasta vittima di una overdose. Domani – sabato 3 febbraio – la convalida dell’arresto.

Ma Oseghale Innocent nega il delitto

Mentre la madre e i nonni di Pamela ne riconoscevano il corpo e i vestiti all’obitorio di Macerata, il nigeriano ha continuato a negare davanti ai carabinieri e al pm Stefania Ciccioli: “Non l’ho uccisa io”, ha ripetuto in modo sconnesso. Ha tirato in ballo altre persone, sentite dai militari del Comando Provinciale guidati da Michele Roberti, risultate poi estranee. Il nigeriano è richiedente asilo con carta di soggiorno scaduta nel 2017, ha una compagna e una figlia che non abitano con lui. Nell’appartamento mansardato in affitto, non a suo nome, i carabinieri hanno trovato anche 70 grammi di hascisc, ma non eroina. Nell’inchiesta però ci sono anche dei punti fermi: Pamela si è allontanata senza cellulare il 29 gennaio dalla comunità, il giorno seguente è stata ripresa da varie telecamere di sorveglianza a Macerata, ha fatto acquisti nella farmacia di via Spalato, dove è stata vista con il nigeriano.

Una serie di prove contro di lui

Ci sarebbero una serie di prove per incastrare Oseghale Innocent (nella foto in basso), il nigeriano di 29 anni fermato per la morte di Pamela Mastropietro, la diciottenne scomparsa da una comunità di recupero nel maceratese e il cui cadavere smembrato è stato ritrovato in due valigie. A casa dell’uomo, che nega ogni responsabilità, sono stati trovati i vestiti della vittima sporchi di sangue e uno scontrino di una farmacia, poco distante da dove la ragazza aveva acquistato una siringa.

Oshegale è stato interrogato durante la notte in presenza del suo legale e di un interprete e poi dichiarato in stato di fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ad inchiodarlo, c’è anche la testimonianza resa volontariamente da uno straniero, estraneo ai fatti, che ha detto di avere visto il nigeriano nella tarda serata del 30 gennaio in possesso delle valigie contenenti i resti di Pamela e nei pressi del luogo dove i bagagli sono stati gettati, in un fossato.

L’autopsia non spiega come è morta

Ma l’autopsia sul corpo di Pamela, effettuata ieri dal medico legale Antonio Tombolini a Macerata, non ha chiarito le cause della morte: bisognerà attendere gli esami tossicologici. L’esame autoptico non ha rilevato segni evidenti di violenza sessuale.

Sul coinvolgimento di Oseghale le prove – come dicevamo – si accumulano. I vestiti sporchi di sangue di Pamela sono stati trovati nell’appartamento di Via Spalato 124 a Macerata dove l’uomo vive e dove, nella tarda mattinata di martedi scorso, si perdevano le tracce della ragazza, ripresa in un video dalla telecamera di una farmacia poco distante mentre cammina seguita a breve distanza dall’immigrato. In quella farmacia, Pamela Mastropietro, fuggita dalla comunità terapeutica Pars di Corridonia, dove era ospite da alcuni mesi, nel tentativo di disintossicarsi dalla sua tossicodipendenza, era entrata per acquistare una siringa che evidentemente le serviva per iniettarsi la droga che Oseghale, uno degli spacciatori nigeriani attivi nella piazza di Macerata, le avrebbe procurato. Ma Pamela potrebbe anche essere morta di overdose e il nigeriano avrebbe poi provveduto a “sbarazzarsi” del cadavere.

Interrogate altre persone

Non c’è solo un nigeriano tra i fermati per l’atroce assassinio di Pamela Mastrodipietro.

Almeno altre due apersone sono, infatti, indagate a Macerata per l’omicidio della diciottenne romana, uccisa e fatta a pezzi. La ragazza è stata identificata in base agli accertamenti dei carabinieri e della prima ispezione medico-legale: Pamela, ospite da alcune settimane della comunità di recuper “Pars” di Corridonia, se ne era allontanata volontariamente il 29 gennaio, senza telefono e senza documenti, ma portando con sé un grande trolley rosso e blu, forse proprio uno di quelli in cui sono state trovate parti del cadavere.

Il nigeriano, individuato ieri sera a Macerata per l’omicidio di Pamela Mastropietro, ieri è stato fernato e interrogato. Gli investigatori hanno effettuato anche varie perquisizioni, una in un condominio in via Spalato, dove probabilmente abita l’uomo e dove sono stati sentiti alcuni inquilini: ad un appartamento sono stati apposti i sigilli e vi saranno effettuati ulteriori rilievi. Perquisita anche un’altra abitazione in via dei Velini, dove vivono due giovani stranieri, anche loro interrogati a lungo.

Corpo smembrato e senza vestiti

Il corpo smembrato, senza vestiti, era perfettamente pulito e non presentava tracce di sangue. Tra i sospetti c’è un nigeriano, già noto alle forze di polizia, ma in regola con il permesso di soggiorno. È stato fermato dopo che le immagini di una sistema di sorveglianza all’esterno di una farmacia a Macerata lo hanno filmato mentre seguiva Pamela.

Il nigeriano – in Italia con un permesso di soggiorno – avrebbe ammesso di averla notata, ma ha negato ogni responsabilità, tirando in ballo altre persone. Sono in corso interrogatori e perquisizioni.

La mamma: “Spero che non sia lei”

“Spero tanto che non sia lei”, ha detto la madre della vittima dopo il ritrovamento del cadavere, attribuito alla figlia.

“Non ho alcuna idea del perché si sia allontanata dalla comunità – ha spiegato – e di quel che è accaduto. Vorrei che qualcuno mi spiegasse come ha fatto. Ora ci stiamo preparando per andare nelle Marche, ma qualcosa in più ci hanno detto che si saprà solo più tardi”. Era stata la stessa madre a denunciare la scomparsa ai carabinieri della stazione di San Giovanni, a Roma.

Era già scappa da un’altra struttura

Alta un metro e 65, occhi e capelli castani, Pamela già in precedenza aveva provato a scappare da un’altra struttura che la ospitava.

I carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Macerata stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire le fasi successive all’allontanamento della giovane dalla comunità. Importante anche capire in quali frangenti siano state abbandonate le valigie con il corpo a Pollenza.

Cani che abbaiavano nella notte

Gli investigatori, coordinati dal pm di Macerata Stefania Ciccioli, hanno acquisito i filmati girati dalle telecamere di videosorveglianza di aziende della zona. Alcuni residenti hanno riferito che i loro cani da ieri sera alle 23 avevano iniziato ad abbaiare senza sosta.

In corso accertamenti anche sulle amicizie e frequentazioni romane della ragazza che aveva frequentato una scuola per estetiste. Del suo caso si è occupata la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’. Nella scheda dedicata a Pamela si legge che “sta attraversando un momento di grande fragilità e potrebbe aver bisogno di aiuto”. Forse in questo fase di difficoltà si è rivolta o ha incontrato le persone sbagliate. Un omicidio efferato e spietato che non sembra collocarsi nello scenario del delitto d’impeto e che ricorda, piuttosto, il famoso caso di Elizabeth Short, la ‘Dalia nera’, uccisa, fatta a pezzi e abbandonata in un prato a Los Angeles nel 1947. Un omicidio che potrebbe avere richiesto l’azione di più persone.

Il riconoscimento del 31 gennaio

Svolta nell’omicidio di Pamela Mastropietro, il cui corpo smembrato è stato ritrovato ieri a Pollenza in due valigie.

Fermato un nigeriano per l’omicidio. L’uomo era già noto alle forze di polizia. È stato a lungo interrogato in caserma e successivamente accompagnato dai carabinieri in un condominio in via Spalato 124 a Macerata. Era in manette.

Individuato dalla telecamera di una farmacia

Il nigeriano è stato individuato grazie alle immagini del sistema di sicurezza nei pressi di una farmacia a Macerata, nelle quali appare mentre sta seguendo la ragazza scomparsa. Da quello che si è appreso, i carabinieri si erano attivati subito dopo la denuncia della scomparsa di Pamela (nelle foto sopra e in aperrtura di pagina), che si era allontanata volontariamente dalla comunità “Pars” di Corridonia il 29 gennaio, e avevano capito che non se era andata via dalla zona, arrivando al massimo fino a Macerata. Non risulta che abbia preso treni, bus o pullman.

Ulteriori perquisizioni in corso

Il nigeriano, che si trova in Italia regolarmente, ha ammesso di avere notato e seguito Pamela, ma di averla poi persa di vista. Ha negato anche qualunque coinvolgimento nell’omicidio e, anzi, avrebbe indicato altre persone che, secondo lui, potrebbero essere implicate. In queste ore sono in corso ulteriori perquisizioni nelle case di queste persone.

Ora ha un nome e un cognome il corpo smembrato ritrovato stamane dentro due trolley abbandonati nelle campagne di Pollenza. Si chiama Pamela Mastropietro, 18 anni, e ha lasciato volontariamente il 29 gennaio la comunità di recupero “Pars” di Corridonia, di cui era ospite. È questa la conclusione a cui sono giunti i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Macerata, dopo la prima ispezione del medico legale intervenuto e in base alle iniziali risultanze info-investigative.

Le valigie abbandonate in un fosso erano state notate da un passante, non lontano dal cancello di una villetta in Via dell’Industria.Pensando che si trattasse di droga o di refurtiva ha chiamato i carabinieri, che hanno fatto la macabra scoperta. Tutta l’area è stata immediatamente interdetta.

Il corpo di una giovane donna, fatto a pezzi, è stato trovato rinchiuso in due valige abbandonate nelle campagne di Pollenza (Macerata).

I contenitori sono stati abbandonati in un fosso e notati da un passante, non lontano dal cancello di una villetta in Via dell’Industria.

Pensando che si trattasse di droga o di refurtiva ha chiamato i carabinieri, che hanno fatto la scoperta “horror”.

Interdetta tutta l’area

Tutta l’area è stata immediatamente interdetta, i carabinieri stanno portando avanti palmo a palmo le ricerche di eventuali indizi nella campagna circostante. Non si esclude comunque che le due valige siano state lanciate verso il fossato da un’auto di passaggio durante la notte